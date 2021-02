Geen publiek, mondmaskers verplicht en een droneverbod: Vlaamse klassiekers ook dit jaar met strenge maatregelen

Wielrennen Waarom de ene coureur liever koerst in voorberei­ding en de andere liever op hoogtesta­ge gaat

10 februari Het is krabben om aan koerskilometers te geraken in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend. Yves Lampaert (29) is maar wat blij dat hij morgen kan starten in de Tour de Provence. “Een noodzaak”, zegt hij. Tiesj Benoot (26) kiest bewust voor een voorbereiding zonder wedstrijden. Hij trok zich terug op een berg in Tenerife. “Hier voel ik geen enkele stress.”