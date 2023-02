Geen nieuwe Europese titel, maar wel brons voor Kopecky in omnium: “Scratch blijft frustrerend nummer”

Wielrennen Van Hoogerhei­de naar een golfbaan in Dubai: Van der Poel slaat balletje tijdens korte vakantie

Van Hoogerheide naar Dubai. Mathieu van der Poel (28) heeft na het behalen van zijn vijfde wereldtitel veldrijden een korte vakantie verdiend en geniet daarvan in de golfstaat Dubai. Op het Instagram-profiel van een vriend van Van der Poel is te zien hoe de Nederlander op een golfbaan een balletje slaat. De plicht roept evenwel snel weer, want dit weekend of maandag sluit ‘MVDP’ aan bij z'n ploegmaats in hotel Synchrosfera. In het intussen bekende hoogtekamerhotel in het Spaanse Alicante zal Van der Poel zich klaarstomen voor zijn eerste wegkoers, de Strade Bianche op 4 maart.

