Geen Mads Pedersen in Belgisch openingsweekend: titelverdediger past voor Kuurne (en Omloop)

Wielrennen KOERS KORT. Groenewe­gen mag in Saudi Tour eerste keer juichen voor nieuwe ploeg - Coquard klopt Pedersen in sprint bergop in Bessèges

In de Saudi Tour heeft Dylan Groenewegen (28) zijn eerste zege van het seizoen geboekt. De Nederlandse sprinter werd in de derde etappe in een massasprint perfect afgezet door Luka Mezgec en rondde het feilloos af. Caleb Ewan moest van te ver komen en strandde op de derde plaats. Voor Groenewegen was het meteen ook zijn eerste overwinning in het shirt van BikeExchange-Jayco. De Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) blijft leider.

3 februari