Geen Jasper Stuyven en titelverdediger Mads Pedersen in Gent-Wevelgem na positieve coronatest bij Trek-Segafredo

Wielrennen Dennis wint tijdrit Ronde van Catalonië, Almeida neemt de leiders­trui over van Kron

23 maart Rohan Dennis heeft de individuele tijdrit in de Ronde van Catalonië gewonnen. De 30-jarige Australiër was vijf seconden sneller dan de Franse kampioen Rémi Cavagna. De jonge Portugees João Almeida werd derde en is de nieuwe leider in de Spaanse rittenkoers.