Geen feest met Nederlandse delegatie na goud Mathieu van der Poel wegens... geen geld: “Bij de Belgen kan alles, die hebben niet eens een maximaal budget”

Mathieu van der Poel kroonde zich in Hoogerheide voor de vijfde keer tot wereldkampioen veldrijden na een sprint met Wout van Aert. “Dat ik kalm kon blijven, was de sleutel tot succes”, klonk het bij de Nederlandse winnaar. Maar op een groot feest moet Van der Poel niet rekenen - toch niet met de ploegmaats en de staff.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zonderden zich op het WK veldrijden snel af van de tegenstand. Vervolgens kreeg het publiek in Hoogerheide een heerlijk duel te zien. De twee losten elkaar voor geen vin, waardoor een sprint voor de beslissing moest zorgen. Daarin rekende Van der Poel dankzij een fantastische versnelling af met zijn Belgische rivaal.

“Het is moeilijk te beschrijven hoe ik me momenteel voel”, aldus Van der Poel. “Een sprint tussen Wout en ik, dat is wat iedereen vooraf wilde. Het is ongelooflijk. Deze overwinning zet ik in mijn top drie van mooiste zeges ooit. Dit zal ik me nog lang herinneringen.”

Van der Poel voelde zich in de slotronde “heel relaxed”. “Dat ik kalm kon blijven, was de sleutel tot succes. Iedereen verwachtte dat ik iets zou proberen op de balken, maar ik trok met vertrouwen naar de sprint. Ik was daarin zelf een beetje verrast, want ik had verwacht dat Wout meteen zou sprinten.”

Ten slotte werd Van der Poel gevraagd naar een reactie over Van Aert. “Iedereen kent het verhaal intussen. We pushen elkaar naar een hoger niveau. Ook de sport. Dit heb ik nog nooit gezien in de cyclocross. Na onze carrière zullen we trots zijn op deze duels. En dit wordt niet ons laatste duel. Het wegseizoen komt eraan. Dan zal het natuurlijk weer tegen hem zijn...”

Geen feest in Nederlands hotel wegens... geen geld: “Bij de Belgen kan alles” Een groot feest werd er niet meer gevierd na Van der Poels triomf. Niet met alle renners en stafleden van de Nederlandse wielerbond (KNWU) in ieder geval. Het hotel dat de wielerbond had gehuurd was niet tot en met vanavond of morgenochtend geboekt. “Dus drinken we een biertje hier bij het parcours en dan scheiden onze wegen,” zegt bondscoach Gerben de Knegt. De reden? Simpel: geld. “Als iedereen nog een nacht blijft, ongeveer veertig mensen, kost dat zo’n vijfduizend euro. Dat budget is er niet. Tenminste: ik moet keuzes maken. Met dat geld ben ik met de junioren naar Benidorm geweest om te trainen.” Het WK veldrijden in Hoogerheide was een groot succes. Hordes mensen waren op de been. Juist daarom steekt het bij De Knegt dat er geen sponsors opstaan voor wat extra’s. “Dat doet wel pijn. Ik praat daar wel eens over met mijn Belgische collega Sven Vanthourenhout. De Belgen hebben niet eens een maximaal budget. Alles kan daar toch wel.”

Volledig scherm © Photo News