Geen derde nationale titel voor Mathieu van der Poel na opgave: “Ik had gewoon een slechte dag”

Geen ideale generale repetitie voor de Tour. Zes dagen voor de start had titelverdediger Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op een derde triomf op het Nederlands kampioenschap op de weg. Maar dat draaide even anders uit. Van der Poel ging al vroeg in koers zijn kans om te ontsnappen, maar de kopgroep - met daarbij Groenewegen en Langeveld - bereiken, lukte niet. Op 66 kilometer van de finish rekende het peloton hem in. Onder leiding van een sterk Jumbo-Visma ging het zelfs voor Van der Poel te snel. Hij moest lossen en gaf op 50 kilometer van de streep op.

“Ik zat niet langer in een kansrijke positie”, reageerde Van der Poel bij onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Ik ben zolang mogelijk blijven doorrijden, maar had gewoon een slechte dag. Dan heeft het weinig zin. Of ik me zorgen maak met het oog op de Tour of Spelen? Neen, ik denk niet dat de vorm plots weg is. Dit was gewoon een slechte dag." Ook over de Ronde van Frankrijk had Van der Poel een woordje over. “Ik wil de Tour uitrijden, maar ik moet wel denken in functie van de Spelen”, zei hij.