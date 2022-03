Geen deelname aan Strade Bianche wegens niet fit: hoe het de voorbije maanden opnieuw niet helemaal over rozen loopt voor Tom Dumoulin

WielrennenTom Dumoulin werd nog weggereden in de UAE Tour en start nu ook niet in de Strade Bianche. Dumoulin, 31 inmiddels, werd in 2017 een keer vijfde in de Strade, zou normaal medekopman zijn naast Tiesj Benoot, maar is niet fit. Een ramp hoeft het niet te zijn, Dumoulin mikt op de Ronde van Italië. Achtergrond bij een niet-deelname.