Geen BK op de weg voor Wout van Aert nadat hij knie bezeerde op training: “Ik zou nooit zomaar passen voor een BK”

WielrennenWout van Aert zal zondag zijn Belgische titel op de weg niet verdedigen. Jumbo-Visma meldt dat hij zijn knie bezeerde op training. “Dit is de meest wijze beslissing”, aldus Van Aert. “Ik wil mijn Tour de France niet in gevaar brengen.” Het BK tijdrijden van vandaag stond sowieso niet op het programma van Van Aert.

De uittredende Belgische kampioen heeft vorig weekend tijdens een training in het Franse Tignes zijn knie gestoten aan zijn stuur en dat gaf de voorbije dagen nog lichte irritatie. Omdat volgende vrijdag de Ronde van Frankrijk van start gaat, doet Van Aert het tot en met zondag rustig aan. In Kopenhagen is de zesvoudig ritwinnaar in de Tour gewoon van de partij, meldt zijn ploeg.

Quote Als ik de Tour niet in het gedrang wil brengen, is dit het verstandig­ste besluit. Wout van Aert

“Ik vind het erg jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen”, zegt Van Aert op de website van zijn ploeg. “Ik zou nooit zomaar passen voor een BK. Ik vind het ook jammer dat ik het tijdrijden moest missen omdat het gewoon niet in de planning paste. Maar als ik de Tour niet in gedrang wil brengen is dit het verstandigste besluit.”

Van Aert won dit seizoen al de Omloop, de E3 Saxo Bank Classic en ook ritten in Parijs-Nice en de Dauphiné. In die twee rittenkoersen pakte hij ook telkens de groene trui. Als alles volgens plan verloopt, wordt dat ook in de Tour zijn grote doel.

Met Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande staan zo nog drie renners van Jumbo-Visma aan de start zondag.

