Geen bezoek aan het muurtje waar hij vorig jaar viel, Remco Evenepoel voor Lombardije: “Ik heb niet het gevoel dat ik iets te bewijzen heb”

WielrennenNog één keer de boel op gang trekken en dan zit het erop. Remco Evenepoel (21) heeft naar eigen zeggen niets te bewijzen, maar één jaar na zijn laatste Ronde van Lombardije kan hij komaf maken met wat hem de vorige keer overkwam- die val, weet u wel. “Op dit moment voel ik me goed en dan zien we wel hoe het gaat.”

15 augustus 2020 was het, toen Remco Evenepoel in de finale van de Ronde van Lombardije over een muurtje de afgrond in dook. Een breuk in het bekken en een lange, moeizame revalidatie waren het gevolg. Maar kijk: dik één jaar na datum is Evenepoel klaar om het verleden uit te wissen in een nieuwe Koers van de Vallende Bladeren - zonder afdaling van de Muro di Sormano waar hij viel weliswaar.

Dat Evenepoel gisteren met overmacht de Coppa Bernocchi won doet het beste verhopen. “Het heeft fysiek alleszins wel in de kleren gekropen. Met de regen heeft het vooral veel energie gekost, maar ik had goeie benen en dat is altijd een leuke vaststelling. De ploeg zette er ook een sterke collectieve prestatie neer, dat geeft vertrouwen voor zaterdag in de Ronde van Lombardije.”

Revanchegevoelens heeft Evenepoel niet na zijn val vorig jaar. Hij gaat ook niet het muurtje in de afdaling van de Muro di Sormano opzoeken waar hij vorig jaar viel - iets wat hij eerder aangekondigd had wél te doen. “Neen, het heeft weinig zin om daar nog mee bezig te zijn. Het is praktisch gezien ook moeilijk, dus ik ga er niet opnieuw langs”, aldus Evenepoel.

“Ik start ook niet met het gevoel dat ik iets moet bewijzen. Als je met zo’n mindset aan een koers begint, dan kan je alleen maar verliezen. Ik start met het idee dat ik blij ben dat ik weer mee zal kunnen koersen in die wedstrijd. Op dit moment voel ik me goed en dan zien we wel hoe het gaat. In wedstrijden als deze is er nog altijd een sterk deelnemersveld en zijn veel renners nog gemotiveerd.”

Deceuninck-Quick.Step heeft naast Evenepoel ook nog Joao Almeida en wereldkampioen Julian Alaphilippe als ijzers in het vuur. “Het wordt moeilijk te zeggen op voorhand wie de kopman wordt”, zegt Evenepoel. “Het wordt sowieso een harde wedstrijd, de benen zullen er moeten zijn en dan wordt het belangrijk om eerlijk te zijn tegen elkaar. Maar als ik zie hoe Julien reed op het WK...”

