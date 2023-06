Geen Belgisch succes in openingstijdrit Ronde van Zwitserland: Evenepoel en Van Aert bijten hun tanden stuk op Küng

Maar dan moesten de grote motoren nog in actie komen. Bissegger, Küng, Van Aert en Evenepoel. In die volgorde rolden ze van het startpodium in Einsiedeln. Het was uitkijken naar het tussenpunt. Het viertal beet de tanden stuk op de tussentijd van Sheffield. Aan de streep moest Bissegger dertien seconden prijsgeven op de Brit, zijn Zwitserse landgenoot deed wel beter dan Sheffield. Elf tellen in het voordeel van Küng. Dat was het verdict aan de finish.