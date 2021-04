Geen Amstel Gold Race, wel de Ardennen: Philippe Gilbert hervat volgende week in de Waalse Pijl

Wielrennen Mark Cavendish kan nog winnen: Brit klopt Philipsen in Ronde van Turkije en pakt eerste zege in ruim 3 jaar

14:05 Mark Cavendish heeft de tweede etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. Jasper Philipsen werd twee, André Greipel finishte derde. Voor Cavendish is het de eerste zege in drie jaar. De 35-jarige Brit van Deceunick-Quick.Step is ook de nieuwe leider.