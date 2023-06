Geel, groen én tweede ritzege: beresterke Laporte zet bloedvorm in de verf, Bennett en Groenewegen gedeclasseerd na onreglementaire sprint

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Laporte en Alaphilippe ontnamen de rasechte sprinters al twee kansen de voorbije dagen. De druk op de sprintersploegen was daarom groot bij de start. Vandaag kregen ze in principe hun laatste mogelijkheid op een ritzege. In de derde etappe van de Dauphiné mochten de renners 194 km afleggen richting Le Coteau. Op wat reliëfverschillen in het begin en een klein puistje op het einde na, was het parcours ideaal voor Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) en Sam Bennett (BORA-hansgrohe). Zij kozen als enige echte sprintkanonnen voor een Franse achtdaagse.

Het heuvelachtige begin inspireerde twee renners om eropuit te trekken. Lorenzo Milesi (DSM) en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) kregen een kleine voorsprong van Jayco-AlUla. Lang bleef het duo niet samen. De Italiaan zag al snel de zinloosheid van de vroege vlucht in en vervoegde zijn ploegmaats weer in het peloton. Een eenzaam avontuurtje dan maar voor de overgebleven Fransman.

Volledig scherm Burgaudeau reed 75 km lang alleen in de aanval. © AFP

Onder impuls van Jayco-AlUla en BORA-hansgrohe werd Burgaudeau na 75 km ook gegrepen. De prijs voor de strijdlust was zijn deel. Alles was te herdoen, ook de start. Rond kilometer 100 neutraliseerde de wedstrijdleiding de koers. Een protest in het midden van de weg verhinderde een vlotte doorgang. Uiteindelijk konden de renners op één rechte lijn langs de betoging passeren waarna de koers hervat werd.

Geen veranderingen na de herstart. De pionnen van Groenewegen en Bennett slopen weer richting de kop van het peloton. Onder een aangenaam Frans zonnetje en een zacht briesje verdween het tempo. De derde etappe zou uitdraaien op een veredelde trainingsrit.

De twee Franse etappewinnaars - Laporte en Alaphilippe - zorgden bij de tussensprint voor wat amusement. De gele trui klopte zijn conculega en liep zowel in het gele als het groene klassement weer een beetje uit. Achteraf kon er een ‘handshake’ vanaf bij de twee tenoren.

Het wedstrijdbeeld veranderde niet. De sprintersploegen - waar ook Lotto-Dstny zich had bijgevoegd - bleven de plak zwaaien in het peloton. Ze hielden in toen er achteraan een grote valpartij was. Alaphilippe en witte trui Herregodts waren de voornaamste slachtoffers. Sportiviteit bij de coureurs.

De Côte de Pinay - een heuvel van enkele kilometers aan 3% - zorgde niet voor vuurwerk. Een mengeling van klassements- en sprintersploegen bezetten de voorste rijen over de hele breedte van de weg. Niemand mocht en kon passeren.

Een massasprint dan maar. In een licht dalende slotfase dreven de klassementsploegen het tempo op. De snelheidsmeter gaf af en toe 80km/u aan. In Le Coteau kreeg de koersliefhebber nog eens een klassieke pelotonsprint.

Enkele incidenten verstoorden de koninklijke sprint. De grote kanonnen zaten vooraan en ontliepen de chaos. Van Poppel leek Bennett perfect richting de streep te begeleiden, maar zijn kopman kon het niet afmaken. Gele trui Laporte reed een ijzersterke sprint en gooide zijn wiel in extremis nog voorbij de Ier. Een balende Dylan Groenewegen werd derde. Drie op drie voor Frankrijk in deze Dauphiné. Laporte mag morgen zijn leiderstrui verdedigen in de vlakke tijdrit van 31 km. Voltooit de Franse alleskunner zijn hattrick?

Groenewegen en Bennett gedeclasseerd In volle sprint deed Sam Bennett nog een ultieme poging om Laporte af te houden. Hij week sterk af van zijn lijn, waardoor Groenewegen ook een gevaarlijke manoeuvre moest uitvoeren. De Nederlander maakte met een handgebaar meteen kenbaar dat hij niet opgezet was met de actie van de Ier. De onreglementaire sprint van Bennett en Groenewegen kreeg nog een staartje. Ze worden allebei gedeclasseerd en verliezen dus hun top 3-plaats. Dat betekent goed nieuws voor Matteo Trentin en Milan Menten. De Italiaan schuift op naar de tweede plaats, onze landgenoot kruipt alsnog mee op het podium.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

