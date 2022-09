Gedwongen vertrek van Campenaerts, drastische verjonging en degradatiestrijd: het was nooit rustig onder John Lelangue

WielrennenVier volledige jaren zal John Lelangue als CEO bij de Lotto-ploeg hebben gezeten. Wel: het was nooit rustig. Van een gedwongen vertrek van de werelduurrecordhouder over de mislukte zet met Gilbert en Degenkolb tot het grote personeelsverloop. Een overzicht.

2019 • Gedwongen vertrek van werelduurrecordhouder

“De klassiekers zitten in ons DNA. Het voorjaar zal altijd tot onze kern behoren”, zegt Lelangue begin 2019 in zijn beleidsverklaring - op het moment hij officieel wordt aangesteld als de nieuwe CEO van de Lotto-ploeg. Wel: die verhoopte grote vis in de Vlaamse of Ardense klassiekers blijft uit. Het wordt een slap eerste halfjaar, dat deels wordt rechtgetrokken door de tweede focus: de sprinterstraditie binnen de ploeg. Greipel had plaatsgemaakt voor Ewan en de Australiër slaat bij zijn nieuwe werkgever direct toe: twee ritzeges in de Giro en drie in de Tour. Tel daarbij de machtige Tour-solo van De Gendt en het commercieel interessante werelduurrecord van Campenaerts en het seizoen – met 23 zeges – kan allesbehalve als pover worden bestempeld.

Tóch heerst er een negatief sfeertje in en rond de ploeg. Enter het financiële verhaal. Want diezelfde Campenaerts – de man die voor zoveel publiciteit zorgde – wordt omwille van budgettaire redenen afgedankt. Dat geld gaat naar Gilbert en Degenkolb – in de nadagen van hun carrière. Een loon van respectievelijk ruim één miljoen euro per jaar en een half miljoen. Een gewaagde investering in de drang om te oogsten in klassiekers.

2020 • Toptransfers Gilbert en Degenkolb geven niet thuis

Hoeveel zeges het duo Gilbert-Degenkolb in 2020 bij elkaar fietst? Eentje. In de Ronde van Luxemburg. Pech is er ook mee gemoeid en natuurlijk ligt het seizoen lang stil wegens corona, maar niet bepaald de balans waar Lelangue van zijn zwaargewichten op hoopt. En dus alweer Ewan to the rescue. Met zeven overwinningen – waaronder twee in de Tour – zorgt hij voor 59 procent van alle zeges. Wellens viert ook twee keer in de Vuelta.

Maar ook nu rommelt het en zijn er (extra)sportieve besognes. Door een hernieuwde deal met fietsconstructeur Ridley loopt Lotto-Soudal een smak geld mis. Het coronavirus zaait ook paniek: de renners moeten in de koersarme periode een deel van hun loon afstaan. Voor sommigen – zoals De Gendt – wordt er bovendien een onderhandelingsstop over een nieuw contract ingelast. Dat zorgt voor ergernis. Tot slot komen nog eens 25 werknemers op tijdelijke werkloosheid te staan en is er een groot verloop van personeel. Soms een eigen keuze, soms noodgedwongen. Soms in onvrede. Het vertrek van De Weert en Willems springt het meest in het oog.

2021 • Drastische verjonging

Het jaar van de drastische verjonging. Een strategie die in 2020 al werd ingezet, maar een jaar later duidelijk zichtbaar wordt in het peloton. Van het zogenaamde ‘middenveld’ blijft niets meer over. De kopmannen en de sprinttrein van Ewan blijven, de kern wordt aangevuld door neoprofs.

Lelangue: “Ik richt het vizier op de toekomst en investeer in beloftevolle jeugd.” Deels geleerd uit de slechte ervaring met Degenkolb en Gilbert en deels door noodzakelijke besparingsmaatregelen geeft Lelangue de jongeren dus een kans. Moedig, en met onder anderen Van Gils en Van Moer is er zeker talent aanwezig. Alleen heeft talent tijd nodig. In een volwaardig seizoen blijft de Lotto-ploeg steken op twaalf zeges. Ewan wint wel twee Giro-ritten, maar succes in de eendagsklassiekers en andere grote ronden blijft achterwege. “De vrees dat we ons met een té jonge mix op WorldTourniveau in de voet zouden schieten, deel ik niet”, blijft Lelangue kalm. In het proces tot verjonging worden ook stafleden Sergeant en Frison – deel van het meubilair – aan de kant gezet.

2022 • Degradatiestrijd en hervormingen

Het laatste jaar als cosponsor van Soudal. Dat de siliconenfabrikant vanaf 2023 kiest voor de ploeg van Lefevere, wordt Lelangue intern aangewreven. Met Dstny kondigt hij een nieuwe cosponsor aan, tot minstens eind 2024.

Campenaerts wordt teruggehaald, een zet om na de magere jaren 2020 en 2021 in de WorldTour te blijven. Maar die andere zekere factor – Ewan – geeft in de grote koersen waar de meeste punten kunnen gescoord worden niet thuis. Ook in de klassiekers wordt er alweer weinig geraapt. De Lie is in zijn debuutseizoen als prof een absolute revelatie. Helaas voor al het werk van de piepjonge Waal lijkt degradatie volgend seizoen onvermijdbaar.

Het zorgt opnieuw voor onrust. Valerie D’Haeze, binnenskamers aanzien als de rechterhand van Lelangue, neemt ontslag. Wellens vertrekt ook en rijdt volgend jaar voor UAE Emirates. Lotto breekt met het Energy Lab van Paul Van Den Bosch, de performancestaf wordt zo helemaal omgevormd. En nu is ook Lelangues verhaal ten einde.

