Gebruikte Fabian Cancellara een motortje in de Ronde en Roubaix? HLN-podcast ‘De Fiets van Cancellara’ brengt het verhaal achter de beschuldigingen

De beelden zitten in het collectieve geheugen van elke wielerfan. Op 4 april 2010 laat de Zwitserse kampioen de Belgische ter plaatse op de steilste strook van de Muur van Geraardsbergen. Even tikt hij de zijkant van zijn stuur aan en dan lost Fabian Cancellara Tom Boonen met schijnbaar gemak en een ongeziene cadans. Pats. In één klap heeft hij een geruststellende voorsprong en stoomt hij richting zijn eerste overwinning in ‘Vlaanderens Mooiste’. De manier waarop doet wenkbrauwen fronsen. Een week later vliegt Cancellara ook nog naar de zege in Parijs-Roubaix na een onemanshow. Al snel gonst het van de geruchten. Was Cancellara echt een klasse apart? Of reed hij rond met een motortje?

De voormalige profrenner Phil Gaimon stelde in zijn biografie ongeremd: “Als je de beelden ziet, dan zijn de versnellingen van Cancellara niet natuurlijk. Ik ken meerdere renners die hem sterk verdenken." Uitspraken die heel wat stof deden opwaaien. Wanneer Quick.Step-baas Patrick Lefevere in 2016 de vraag kreeg of Cancellara mechanische doping gebruikte, antwoordde hij: “Joker.”

Enig sluitend bewijs is er dertien jaar later nog steeds niet. Cancellara heeft altijd ontkend. Ook Rune Kristensen, die samen met Cancellara’s vaste mecanicien Roger Theel aan de fietsen sleutelde, deed de geruchten altijd af als onzin. En áls de Zwitser een motortje gebruikte, dan zou de internationale wielerunie UCI dat toch ontdekt hebben, niet?

“Het is nog altijd een verhaal dat leeft binnen de wielerwereld”, vertelt podcastmaker Achille Van Ingelgem. “Er zijn wielrenners die redelijk zeker zijn dat er met mechanische doping gereden is, maar die durven amper uitspraken te doen over Cancellara. Er heerst nog altijd een soort omerta in het peloton.”

In ‘De Fiets van Cancellara’ reconstrueert HLN het hele verhaal. “Of hij het gedaan heeft, is moeilijk te achterhalen”, vertelt maker Achille Van Ingelgem. “Maar we stuiten wel op een aantal elementen die het verdacht maken. We voelen wielerkenners en mensen uit zijn toenmalige entourage aan de tand. En misschien hebben we Cancellara zelf wel te pakken gekregen.”

‘De Fiets van Cancellara’ telt zes afleveringen. De eerste is vanaf woensdag 22 maart te beluisteren via uw favoriete podcastapp, de HLN-app of HLN.be.

