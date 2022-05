Gebroeders Roodhooft en Van der Poel met Alpecin-Deceuninck naar WorldTour: “Dit geeft ons een kwaliteitslabel”

Wielrennen ‘Security Checkers’ breekt (even) in bij de Omloop, Flanders Classics reageert: “Onmogelijk om álles hermetisch af te sluiten”

In de derde aflevering van ‘Security Checkers’ op VTM GO probeerden Youtube-fenomenen Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid in te breken in de koers. ‘Slachtoffers’ met dienst waren de Omloop en de Waalse Pijl.

4 mei