Gaudu troeft Evenepoel en co af op Alto da Foia nadat valpartij finale ontregelt: “Hopelijk zaterdag dezelfde, of nog betere benen”

WielrennenDavid Gaudu (Groupama-FDJ) heeft de tweede etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Fransman profiteerde van een valpartij tussen Foss en Higuita in de sprint bergop en is ook de nieuwe leider. Remco Evenepoel werd te veel gehinderd om nog een sprong te maken en kwam (met wegwerpgebaar) als zesde over de meet. Onze landgenoot was achteraf tevreden: “Ik voelde me goed vandaag.”

Remco Evenepoel vertrok vanmiddag in Albufeira in de witte trui, beste jongere. Wees maar zeker dat hij op het einde van de dag de trui van zijn ploegmakker Fabio Jakobsen ambieerde. Die reed na zijn overwinning van gisteren immers in het geel.

Het stond in de sterren geschreven dat deze etappe door het zonnige Portugal pas in het laatste deel zou losbarsten. De traditionele vlucht werd op 30 kilometer van de meet opgerapen - dag en bedankt, heren. ‘t Waren trouwens de mannen van Quick.Step-Alpha Vinyl (voor Evenepoel) en Groupama-FDJ (voor Gaudu) die dat gat hadden dichtgereden. Gele trui Fabio Jakobsen deed - net als Evenepoel gisteren - duit in het zakje in de achtervolging en haakte niet veel later af. Knappe wederdienst.

Allemaal goed en wel, maar toen INEOS Grenadiers zich er voorin mee ging moeien moesten de ploegmakkers van Evenepoel één voor één afhaken. Bovenop de Picota had de man uit Schepdaal alleen nog Louis Vervaeke ter beschikking, terwijl de trein van INEOS nog jongens als Pidcock, Hayter en Martinez aan boord had.

Volledig scherm © Photo News

Vervaeke, pas overgenomen van Alpecin-Fenix, bewees echter meteen zijn belang. Hij trok in z’n eentje die jongens van INEOS uit elkaar met een sterke beurt van bijna 2 kilometer bergop, terwijl Evenepoel er rustig tussen kon schipperen. Maar van Stefan Küng kon hetzelfde worden gezegd, met wat die presteerde voor zijn kopman David Gaudu. Het zou aankomen op de sprint bergop...

... Of toch niet. Een lelijke valpartij gooide roet in het eten. Op een zucht van de finish reed Higuita vol tegen Foss aan, waardoor Gaudu ongehinderd richting finish kon rijden. Door die val kwamen de andere favorieten, onder wie ook Remco Evenepoel, er niet meer aan te pas. Die werd trouwens eerder al gehinderd door McNulty toen die de deur plots dicht deed, en kon maar nipt de hekken ontwijken. Onze landgenoot werd uiteindelijk zesde, en was zichtbaar ontevreden door die val. Het wegwerpgebaar sprak boekdelen. Samuele Battistella en Ethan Hayter vervolledigen het podium.

Volledig scherm © BELGA

Evenepoel: “Hopelijk zaterdag dezelfde, of nog betere benen”

“Dit is perfect met het oog op zaterdag”, was Remco Evenepoel achteraf tevreden. “Ik voelde me goed vandaag en dacht van in het begin wel dat ik er vandaag niet af zou worden gereden. Ik ben tevreden met de benen, hopelijk heb ik dezelfde of betere benen zaterdag.”

De valpartij, en het bijbehorende gebaar richting Hayter, waren nog voer voor een gesprek tussen de twee na afloop, maar tot een echte discussie kwam dat niet. “Ik vroeg gewoon waarom ze zo’n bruuske beweging van rechts naar links maakten op 400 meter van de meet. Dat kan gebeuren, maar in massasprint word je daarvoor gedeclasseerd. Het is jammer dat deze mooie kopgroep een beetje uiteen is gespat door zo'n manoeuvre. Maar da’s koers, kan gebeuren.”

“De opdracht was eigenlijk om Ineos te laten doen, maar zij zagen dat ik alleen zat met Remco”, zei werkpaard Louis Vervaeke. “Ze vielen dan ook aan met Van Baarle. Het enige wat ik kon was hard rijden, en hopen dat het lang duurde voor ze aanvielen. Het oorspronkelijke plan was dat ik in de laatste kilometer Remco zou kunnen lanceren, maar ja. Het was belangrijk voor Remco om geen tijd te verliezen met het oog op de tijdrit. Die opdracht is wel gelukt, blijkbaar. Maar makkelijk was het niet, met die wind en lange stroken. Remco is iemand waarvan het opbrengt om uw kas leeg te rijden.”

“’t Was lastig te controleren”, zei ook diens ploegleider Tom Steels. “In finale was het nerveus, laatste 30-40km ging vlug. Louis goed z’n werk gedaan, en ook Remco is veilig binnen gekomen. In de sprint, ja... Gelukkig lag hij er niet bij. We hadden vanmorgen al gezegd dat de tijdrit ons hoofddoel is. Ook morgen komt er nog een hectische finale aan, waar je tijd kan verliezen. Foss, Hayter, McNulty... Er zijn wel een paar jongens die hun zinnen hebben gezet op die lange tijdrit. 33 kilometer lang, dat is zeker een test voor hem.”

Meteen na slotklim zat Evenepoel alweer op de rollen:

Remco Evenepoel voor de start:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.