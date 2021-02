Ganna heerst in Bessèges na ferm nummer, Wellens trekt als leider naar slottijdrit

WielrennenFilippo Ganna heeft met een ferm nummer de vierde rit in de Ster van Bessèges gewonnen. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden ontsnapte in de slotkilometers uit een kopgroep met onder meer Alberto Bettiol en Dries De Bondt. Tim Wellens trekt morgen als leider naar de afsluitende tijdrit in Alès.

De Ster van Bessèges kleurt al twee dagen Belgisch. Donderdag was er de ritzege van Timothy Dupont, gisteren was er de raid van Tim Wellens naar de leiderstrui en vandaag was het de beurt aan Belgisch kampioen Dries De Bondt om de zwart-geel-rode vlag in de kijker te zetten.

Op weg naar Saint-Siffret waren titelverdediger Alexys Brunel, Anthony Perez en wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna in de aanval getrokken. De Bondt reed met landgenoot Ludovic Robeet het gaatje dicht om post te vatten in de vlucht van de dag.

Het resultaat was een kopgroep waar je mee naar de spreekwoordelijke oorlog kon trekken. Lotto Soudal hield de vlucht onder controle, EF stak een handje toe in de achtervolging. Met reden, want op een kilometer of twintig van de aankomst wipten Bettiol en Turgis naar voren.

Het peloton was niet veraf, maar met z’n zevenen stegen de kansen vooraan plots gevoelig. Het was even hard tegen onzacht, tot Ganna van kop af uit het zadel zijn medevluchters overboord kieperde. Hoe ze ook probeerden, geen medevluchter was bij machte om het wiel van de Italiaan te houden.

Ganna perste er met een kleine tien kilometer te gaan een tijdrit van jewelste uit. Het peloton kwam de vluchters nog op de nek vallen, maar de wereldkampioen tijdrijden bleef buiten schot. Met morgen ook nog een chronoproef van elf kilometer op het programma is de Italiaan favoriet voor twee zeges op rij.

Wellens bedreigen zal er evenwel niet meer inzitten. Onze landgenoot kwam in het peloton over de meet op 17 seconden van Ganna, die op zijn beurt op een kleine drie minuten volgt in het klassement. Van Avermaet en Menten eindigden in Saint-Siffret op vier en vijf.

En zo kleurt de Ster van Bessèges naast Italiaans ook nog steeds een flink stuk Belgisch. Aan Wellens om morgen de eerste eindzege sinds 2007 (Nick Nuyens) over de streep te trekken.

