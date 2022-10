Ganna acht (naast zichzelf) Evenepoel en Van Aert in staat het uurrecord nog scherper te stellen: “Maar dan moeten ze wel naar Ineos komen”

Wielrennen “Jij zorgde al voor de meeste gaten in het schip”: Lelangue reageert op kritiek Sergeant na vertrek bij Lotto

Een dag na zijn vertrek bij Lotto heeft John Lelangue (51) zijn nieuwe uitdaging bekendgemaakt. Hij gaat als algemeen manager aan de slag bij het ‘Lang Team’, de organisatie achter de Ronde van Polen. Axel Merckx (50) is in beeld om de (sportieve) taken bij de Lotto-ploeg - volgend jaar Lotto-Dstny - over te nemen. Marc Sergeant (63), die vorig jaar werd bedankt voor bewezen diensten, haalt op Twitter hard uit naar Lelangue.

