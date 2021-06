Gaat Wout van Aert in cassatie tegen monsterboete die hij moet betalen aan ploeg van Nick Nuyens? “Anders is de zaak beklonken”

“In november 2019 werd Nuyens nog in het ongelijk gesteld voor de arbeidsrechtbank in Mechelen, die de dringende redenen voor de contractbreuk van Wout van Aert wél aanvaardde. Maar Nuyens ging in beroep en vandaag heeft hij voor het Arbeidshof in Antwerpen dus gelijk gekregen.”

Maar of die zaak nu beklonken is? “Da’s de vraag", tast ook Vlaeminck nog in het duister. “Alle partijen, en vooral de partij-Van Aert, zullen de opties bekijken. Hij kan nog in cassatie gaan. Daar gaat niet de kern van de zaak beoordeeld worden, maar wel of de lagere rechter de wet op de juiste manier heeft gevolgd. Is dat het geval, dan is de zaak beklonken. Is dat niet het geval, dan kan de uitspraak ongedaan gemaakt worden en moet het beroep opnieuw gebeuren voor een andere rechtbank.”