“Ga je me nu nog wat uitlachen in mijn gezicht?": Evenepoel kwaad op Vermeersch, Merlier wint opener Benelux Tour

Na heel wat aanvalspogingen konden uiteindelijk zeven renners wegrijden. Onder meer onze landgenoten Ward Vanhoof, Arjen Livyns en Ludovic Robeet maakten deel uit van de vroege vlucht. Door de wind kregen we een heus spektakel! Evenepoel, Asgreen, Wellens, Stuyven,... waren van de partij, maar onder meer drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, Caleb Ewan en ex-olympisch kampioen Greg Van Avermaet misten de slag. Op 28 kilometer van de streep had Remco Evenepoel pech. Er was geen ploegauto in de buurt en zo verloor de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step enorm veel tijd. Weg klassement?

Jasper Stuyen, Tiesj Benoot, Oliver Naesen en Gianni Vermeersch toonden hun WK-vorm. Met Merlier, Bol, Gaviria, Hodeg, Pedersen en Colbrelli waren er nog zes snelle mannen aanwezig in de finale. In de laatste kilometer probeerde Pöstlberger nog weg te rijden, maar alles kwam terug samen. Tim Merlier reed een knappe sprint en won de openingsetappe. Onze landgenoot is ook de eerste leider. Evenepoel verloor uiteindelijk een kleine minuut. Na de koers was Evenepoel enorm boos op Gianni Vermeersch. De renner van Alpecin-Fenix zou er volgens Evenepoel voor gezorgd hebben dat hij pech had. “We rijden gewoon normaal in de groep en je komt schuin op me af. Je hoeft niet weg te rennen, je moet je fout inzien. Ga je me nu nog een beetje uitlachen in mijn gezicht?”, aldus Evenepoel tegen Vermeersch na de finish.