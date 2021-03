Fysiek en mentaal niet in orde: Philippe Gilbert last pauze in en past voor Ronde van Vlaanderen

WielrennenPhilippe Gilbert (38, Lotto-Soudal) past voor de Ronde van Vlaanderen van aanstaande zondag. Na zijn tegenvallende Milaan-Sanremo en opgaves in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem gunt de winnaar van 2017 zichzelf fysiek en mentaal de nodige rust. Gilbert hoopt er opnieuw bij te kunnen zijn in de Ardennenklassiekers. Maar een zekerheid is dat op dit moment niet.

In een exclusieve videocall met deze krant legt Gilbert zorgvuldig uit waarom hij, in samenspraak met zijn team, een tijdelijke ‘break’ inlast. “Ça ne va pas du tout, het gaat nu al enkele weken absoluut niet”, klinkt het. “Dus hebben we de tijd genomen om alles zorgvuldig te analyseren. De conclusie is dat het me aan de nodige frisheid ontbreekt. Mentaal nog eerder dan fysiek.”

Gilbert heeft zware weken achter de rug. Bij een valpartij op de openingsdag van de Tour 2020 brak hij zijn knieschijf. Het herstelproces nadien was slopend. “Ik heb de voorbije maanden keihard gewerkt, zonder veel rustpauzes. Zat ik niet op de fiets, dan bracht ik mijn tijd wel door bij de kine of bij diverse specialisten.” Mét succes, zo leek het. De 38-jarige renner begon niet slecht aan het seizoen. In de Ster van Bessèges werd hij elfde, in de Omloop vijfde. “Die vijfde plaats in Ninove behaalde ik meer op karakter en ervaring dan met de benen”, nuanceert hij. “De waarheid is dat ik dit seizoen nog niet één keer mijn vertrouwde (top)niveau haalde.”

Gilbert legt uit hoe hij in januari, op ploegstage, tot de vaststelling kwam dat hij “nog zeker 20-30 procent” achter lag op het gemiddelde niveau van de groep. En hoe de eerste twijfels in die periode de kop opstaken. “Ik legde mezelf veel druk op voor Milaan-Sanremo, maar kreeg de indruk dat het wel eens gecompliceerd kon worden om tijdig klaar te geraken. Dus ben ik nóg harder beginnen trainen om die kloof te dichten. In de weken volgend op de stage maakte ik aanzienlijke progressie. Maar dat gebeurde wellicht te snel. Waardoor ik dat nu cash betaal.”

En dan was er nog de sluimerende pijn in zijn knie. Waarvan de buitenwereld dacht dat hij verdwenen was. Niet dus. “Tot vrijdag vóór Milaan-Sanremo heb ik die pijn constant gevoeld. Bij momenten was hij echt hels. Sinds elf dagen ben ik er definitief van verlost. Maar uiteindelijk ben en blijf ik ook maar een mens. Het heeft allemaal enorm veel energie van me gevergd. Ook dat eist zijn tol. Na die lange periode waarin het met pijn moest leven, heeft mijn lichaam nood aan decompressie. Het kan de zware werkbelasting niet meer aan.”

Quote Pa­rijs-Ni­ce of Tirreno-Adriatico maakt me traditio­neel sterker. Nu evolueert mijn vormpeil niet meer. Het stagneert. Philippe Gilbert

Tijd dus “pour couper”. Om een pauze in te lassen, die zijn lichaam én geest opnieuw op scherp stellen en hem de volgende stap kan laten zetten in zijn conditie-opbouw. “Een stap die me normaal midden maart altijd perfect lukt. Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico maakt me traditioneel sterker. Nu evolueert mijn vormpeil niet meer. Het stagneert.” Hoe lang die pauze gaat duren? Daar is Gilbert nog niet uit.

Geen Ronde van Vlaanderen alleszins. Parijs-Roubaix schuift vermoedelijk op naar oktober, dus dat is veel minder een item. “Bedoeling is om zeker een dag of vier, vijf van de fiets te blijven. Dat zou al niet slecht zijn. Zo boet ik, mits wat te waken over mijn voeding en gewicht, niet teveel conditie in. Ik hoop alsnog de Ardennenklassiekers te kunnen rijden. Dat is de motivatie, de idee. Maar geen zekerheid. Ik zal me er, fysiek én mentaal, 100% klaar moeten voor voelen.”

