“Freedom!”: Wout van Aert zit weer op de fiets na operatie aan blinde darm

“Even letterlijk uit de running”, schreef Wout van Aert vorige week op Instagram. Onze landgenoot werd geveld door een ontsteking aan de appendix en moest daardor even de fiets laten voor wat het was. Bijgevolg neemt hij op 30 mei niet deel aan het Critérium du Dauphiné (30 mei - 6 juni).

De renner en zijn ploeg gaan ervan uit dat Van Aert, die op vrijdagavond 7 mei een appendixoperatie onderging, onvoldoende zal zijn hersteld. Dat Van Aert één week later zou starten in de Ronde van Zwitserland (6-13 juni), is evenmin een optie. Van Aert maakt zijn rentree in de competitie op 16 juni. Dan neemt hij deel aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Op 20 juni start hij in het BK op de weg en één week later begint hij dan aan de Tour de France.