Frederik Frison zit in WK-selectie, ook Campenaerts opnieuw erbij: “Met Remco, Wout en Jasper zijn we topfavoriet”

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de selectie voor het WK wielrennen (3 tot 13 augustus) bekendgemaakt rond kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. In Glasgow zal naast Jasper Philipsen nog een debutant aan de start staan: Frederik Frison. Ook Benoot, Campenaerts, Van Hooydonck, Lampaert en Stuyven zitten in de negenkoppige kern. Van Aert is opgetogen over de selectie, maar waarschuwt nu al: “Het zal belangrijk zijn om voor de koers een duidelijk plan te hebben.”

In Frankrijk reageerde Wout van Aert bij Stijn Vlaeminck al op de WK-selectie. “Een supersterke ploeg, die mooi in balans is. Met Philipsen erbij hebben we maar liefst drie speerpunten. Ja, er gaat veel naar ons gekeken worden, maar dit biedt vooral mooie kansen. Zeker zonder oortjes zal het moeilijk worden om afspraken te maken tijdens de koers, wat sowieso al niet makkelijk is. Daarom wordt het belangrijk om vóór de koers een duidelijk plan te hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goedkomt.”

Net als vorig jaar op het WK in het Australië zijn titelverdediger Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) en Wout van Aert (Jumbo-Visma) de twee logische kopmannen in de WK-selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout. Eerder brachten we al uit dat Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ook van de partij is in het Schotse Glasgow. Niet per se als derde kopman, maar als extra sprintwapen. Vanthourenhout heeft die luxe omdat hij dankzij de wereldtitel van Evenepoel negen in plaats van acht renners mag meenemen.

Vanthourenhout: “We gaan nooit met z'n tweeën spurten”

Sven Vanthourenhout vond de keuze niet zo moeilijk en best logisch. “Zoals gewoonlijk vul je de laatste twee, drie plaatsen in door de rol die je die renners geeft, het parcours of de wensen van de kopmannen. Op zich is dat vlot gegaan. Met Remco en in principe ook met Wout kan je heel offensief koersen, met Jasper kan je heel defensief koersen. In dat opzicht heb je een finale waar je in gelijk welk scenario de koers kan winnen. De rol van Wout van Aert, die zal vooral bepaald worden door de manier waarop de concurrentie koerst. Net zoals de hardheid van de koers. Maar er zal nooit een situatie zijn waarbij we met twee de sprint gaan rijden. Wie er zich op dat moment het best voelt, zal dat doen.”

Gevallen zonder erg

Groenetruidrager Philipsen wordt niet de enige profdebutant in de selectie. Ook Frederik Frison (Lotto-Dstny) krijgt zijn plekje. De 30-jarige Frison reed een sterk voorjaar met de vierde plaats in Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem en wordt daar nu voor beloond. “Enerzijds ben ik niet verrast met mijn selectie, maar langs de andere kant zijn er natuurlijk veel sterke renners in België. Die selectie is dus wel een eer. Zeker omdat er niet meer zoveel kansen komen voor mij om een WK te rijden”, zegt Frison in een eerste reactie. “Mijn rol zal vooral zijn om het begin van de koers te controleren en de kopmannen zo fris mogelijk naar de finale te brengen. We maken een goeie kans om opnieuw de wereldkampioen af te leveren en dat geeft veel motivatie.”

Momenteel is Frison actief in de Tour. Zaterdag kwam hij ten val en bezeerde zijn ribben, maar dat blijft zonder gevolgen. Frison is een trainingsmakker van Philipsen en wordt op het WK het werkpaard van dienst, een rol die de voorbije jaren werd vervuld door Tim Declercq en Pieter Serry. Frison is de eerste renner van Lotto in de Belgische WK-selectie bij de profs sinds 2020.

Frison aan de start in de Tour.

Onveranderd middenveld

Lotto-Dstny mag trouwens twee Belgen richting Glasgow sturen. Dankzij zijn voorbeeldige Tour is ook Victor Campenaerts een certitude ten koste van Quinten Hermans. Campenaerts was er twee jaar geleden al eens bij op het WK in Leuven. “Dat ik ondanks mijn zware val in het voorjaar toch naar de Tour kon én een WK-selectie kon afdwingen, is fantastisch”, zegt Campenaerts. “Met Remco, Wout en Jasper zijn we topfavoriet voor het wereldkampioenschap. In dienst rijden van hen is een hele eer. In Glasgow werd ik in 2018 ook Europees kampioen tijdrijden, dus ik heb er goeie herinneringen aan.”

Ook Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) keert terug na één jaar afwezigheid. Als wegkapitein staat Benoot steevast als een van de eerste renners op het blad van de bondscoach, maar vorig jaar ontbrak hij door een ernstig nekletsel.

Verder blijft het middenveld van de Belgische selectie ongewijzigd van het WK in Wollongong 2022. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) en Jasper Stuyven (Lidl-Trek) moeten in staat worden geacht om de finale te rijden in functie van de kopmannen. Van Hooydonck viel zondag zwaar op zijn rug en bekken in de Tour, maar kon verder fietsen. Achteraf mankte hij, maar voorlopig komt zijn WK niet in het gevaar.

Bij de beloften wordt Thibau Nys de kopman van dienst. Nys was de voorbije weken op hoogtestage in Andorra.

Bij de dames wil Lotte Kopecky beter doen dan haar zilveren medaille van vorig jaar op de wegrit. Kopecky zal in Glasgow ook enkele piste-wedstrijden rijden. Zowel de scratch, afvalling, omnium en puntenkoers behoren tot de mogelijkheden. De ploegkoers rijdt ze niet wegens de positieve dopingtest van Shari Bossuyt.

Tiesj Benoot.