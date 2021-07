Freddy Maertens maakte 40 jaar geleden net zo’n comeback als Cavendish: “Misschien wordt hij nog eens wereldkampioen, net als ik toen”

In 1976 – bij zijn eerste Tourdeelname – won Freddy Maertens acht ritten én groen, hij werd dat jaar ook wereldkampioen. In 1978 deed hij dat nog eens dunnetjes over, met twee etappe­zeges en de puntentrui. Daarna werd het een stuk minder. Maertens verdween van het voorplan. Tot in 1981. Hij startte toen opnieuw in de Ronde van Frankrijk. De verwachtingen waren laag, dat jaar. Maar kijk: hij won vijf ritten en (alweer) groen. En... werd later dat jaar voor de tweede keer wereldkampioen.