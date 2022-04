Fred Vandervennet, jeugdcoach van Evenepoel: “Tientallen keren met Remco naar La Redoute getrokken”

WielrennenRemco Evenepoel was er na zijn overwinning in Luik als de kippen bij om zijn jeugdcoach Fred Vandervennet (69) te bedanken. “Om twee uur ‘s nachts stuurde hij: ‘Yes, we did it’. Ik kreeg tranen in de ogen.”

“Ik had Remco al even niet meer gehoord, tot hij zondagochtend om acht uur een bericht stuurde”, vertelt Vandervennet. “Hij was dankbaar en had tijdens de verkenningen veel aan mij moeten denken. Als hij zou winnen, was de zege deels te danken aan mij. Ik was op dat ogenblik gaan wandelen met de hond. Toen ik het bericht om tien uur las, was de koers al bezig, maar wist ik al hoe laat het was. Als hij zoiets stuurt, is hij heel goed in vorm.”

De bijdrage van Vandervennet aan de parcourskennis van Evenepoel in Luik is ook niet min. “Toen hij junior was, heb ik Remco vaak meegepakt naar de Ardennen. We vertrokken vanuit La Gleize naar de Vecquee om via La Redoute naar de Wanne, Haut-Levee, Stockeu en de Rosier te rijden. Toen hij tweedejaars werd is daar ook nog de Roche aux Faucons bij gekomen. We gingen er drie dagen heen en dat zo'n tien keer in totaal. Remco weet er elke steen liggen.”

Tranen in de ogen

Na zijn zege in Luik liet Evenepoel weer van zich horen. “Om twee uur ‘s nachts stuurde hij: ‘Yes, we did it’. Ik kreeg tranen in de ogen, toen ik dat bericht las. Het is een vorm van erkentelijkheid. Heel tof! Remco hoor ik niet meer zo vaak. Ik laat hem wat met rust, met zijn vader heb ik wel nog veel contact, ook al is de samenwerking gestopt, toen Remco prof werd bij Quick.Step”, aldus Vandervennet, die destijds ook trainer was van Johan Lammerts, toen die de Ronde van Vlaanderen won en nadien ook samenwerkte met Benjamin Van Itterbeeck, Bart Aernouts en Jürgen Roelandts. Tegenwoordig werkt hij samen met een nieuw talent: junior Vlad Van Mechelen.

