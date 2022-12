Fransman Stéphane Heulot nieuwe CEO van Lotto-DSTNY: “Een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Axel Merckx en Andrei Tchmil kwamen door het beeld gefietst. De Nationale Loterij was op zoek naar een grote naam in het wielrennen, om de schoenen van John Lelangue te vullen. Zo heette het, toen de zoektocht naar een nieuwe CEO werd aangevat. Die moest een wielerploeg kunnen leiden. Maar ook een ambassadeursrol vervullen en Lotto buiten de landsgrenzen een gezicht geven.

Het werd, na een zoektocht van maanden, niet Axel Merckx. Merckx haakte al heel vroeg zelf af. Het werd ook niet Andrei Tchmil, die bereid was om Moldavië voor België te ruilen om Lotto, de ploeg waar hij als renner groot is geworden, weer te laten aanknopen bij de successen uit het verleden.

Er ging een headhuntingprocedure mee gepaard, de keuze viel uiteindelijk op Stéphane Heulot. Heulot is een 51-jarige Fransman. Een Bretoen, geen Belg. Een grote naam is Heulot ook niet. Tenminste, niet voor wie het wielrennen niet op de voet volgt. En ook niet voor wie het wielrennen wèl op de voet volgt.

Heulot had een profcarrière van 1992 tot 2002. U kent Stéphane Heulot van zijn aandoenlijke opgave op weg naar Les Arcs, in rit zeven van de Tour de France 1996. Heulot reed al drie dagen in de gele trui, maar had zoveel problemen met de knie dat hij niet meer verder kon. Hij zou nog een keer dertiende worden in de dopingtour van 1998 en één jaar later won hij de Tour du Limousin.

Na zijn carrière werd Heulot perswoordvoerder van Saunier Duval, de ploeg van Riccardo Ricco, Leonardo Piepoli en manager Mauro Gianetti. Ricco, Piepoli en vervolgens de hele Saunier-Duval ploeg werden voor doping uit de Tour van 2008 gezet. Perswoordvoerder Heulot zou later verklaren dat epo structureel toegediend werd in de ploeg.

In 2009 richtte Heulot een eigen ploeg op: Besson Chaussures, later Saur-Sojasun, dan Sojasun. De ploeg hield in 2013 op te bestaan. Daarna ging hij als manager aan de slag bij het Amerikaanse Rally Cycling, een ploeg uit derde divisie. Dat verhaal stopte in 2019.

En op 1 januari 2023 wordt Stéphane Heulot de nieuwe CEO van wielerploeg Lotto-DSTNY. Zo maakte het team vandaag bekend. Heulot is Fransman, hij is ook goed in België verankerd. Met zijn Vlaamse partner Nele Dewaele woont hij al jaren in het West-Vlaamse Oekene (Roeselare). Dewaele is een kinesitherapeut die nog voor Saur-Sojasun, het team van Heulot, heeft gewerkt.

Van John Lelangue erft Heulot een wielerploeg op de retour. Lotto-DSTNY zakt weg uit de WorldTour en gaat in de lagere UCIProTour aan de slag. Als best geklasseerde ploeg heeft Lotto wel nog startrecht in de klassiekers en de grote rondes. Toch zal Lotto niet starten in de Giro, de Ronde van het Baskenland, de Tour Down Under en de Tirreno. Dat is een beslissing van sportief manager Kurt Van de Wouwer, die in afwachting van de aanstelling van een nieuwe CEO, de touwtjes in handen nam.

Heulot: “Een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen” “Ik ben vereerd om het vertrouwen van de raad van bestuur te krijgen en deel uit te gaan maken van deze prachtige ploeg, geworteld in het hart van de wielersport”, aldus Heulot. “Als renner heb ik uren doorgebracht in het peloton samen met de Lotto-renners. Tijdens al die jaren is het altijd duidelijk gebleven waarvoor deze ploeg staat: passie, een streven naar excellentie, ethisch gedrag in de sport, rijdend vol bravoure, op zoek naar succes. We staan voor een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen om ons naar het volgende hoofdstuk te leiden. Net als ik, heeft Lotto-DSTNY altijd een zeer sterke focus op talentontwikkeling gehad. Daarnaast zie ik het als een belangrijke taak om het vrouwenteam de volgende stap te laten zetten.” “Al die jaren in de wielersport en het feit dat ik al jaren in België woon, hebben me geleerd waar het hart van de wielersport klopt. Als general manager zal ik de grootste fan van Lotto-DSTNY worden, met de ambitie om de ploeg terug te brengen naar de WorldTour en een rooskleurige toekomst te garanderen voor de komende decennia.”