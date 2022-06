Franse toprenners stellen zich vragen bij injecties Nadal: “Als een coureur hetzelfde doet, noemen ze het doping”

Wielrennen“Ik speelde zonder gevoel in mijn linkervoet.” Rafael Nadal won zondag voor de 14de keer Roland Garros, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Spaanse toptennisser kreeg tijdens het toernooi meerdere inspuitingen om een aanslepende voetblessure onder controle te krijgen. Met succes dus, maar de Franse wielrenners Guillaume Martin en Thibaut Pinot stellen zich vragen bij de ethische kant van het verhaal. “Ik vind het op het randje", aldus Martin.

Bekijk hier nog eens wat Nadal precies zei over zijn gevoelloze voet:

Het verhaal is intussen wel bekend. Rafael Nadal lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss, een aandoening in de linkervoet die voor veel pijn kan zorgen. Om die pijn te verzachten, speelde Nadal tijdens Roland Garros met meerdere inspuitingen met cortisone. “Hoeveel? Dat wil je niet weten”, zei de Spaanse nummer vier van de wereld er zelf over. De behandeling sloeg wel aan, want Nadal won het Franse toernooi al voor de 14de keer. En dat terwijl hij enkele weken geleden in Rome nog over het gravel strompelde door de pijn aan diezelfde voet.

Nadals veelvuldig gebruik van injecties kan dan ook niet overal op begrip rekenen. Zeker in het wielrennen - een sport die al jarenlang een besmeurd imago op vlak van doping met zich meesleept - worden er vragen gesteld bij een behandeling met inspuitingen. “De helden van vandaag”, schreef de Fransman Thibaut Pinot cynisch op Twitter.

Ook Pinots landgenoot Guillaume Martin, renner bij Cofidis, heeft er een wrang gevoel bij. “Wat Nadal gedaan heeft, zou onmogelijk zijn in het wielrennen”, vertelt hij in de Franse sportkrant L’Equipe. “En ik vind dat maar normaal ook. Als iemand ziek of geblesseerd is, doet die niet aan competitie - dat lijkt me een kwestie van gezond verstand. In de eerste plaats voor de gezondheid van de atleten. Ik ben er niet zeker van dat de injecties op lange termijn goed zijn voor de voet van Nadal.”

Effect op prestaties

Vervolgens haalt Martin misschien wel de gevoeligste kant van het verhaal aan. “Daarnaast hebben medicijnen en zeker injecties niet enkel een genezend effect, maar kunnen ze zeker ook een effect hebben op de prestaties of juist gebruikt worden om de prestaties te verbeteren. Ik vind dat op het randje. Als een coureur hetzelfde doet - het is verboden, maar stel dat het dat niet zou zijn -, zou iedereen hem op de nek vallen en hem beschuldigen van doping. Terwijl ze Nadal juist prijzen omdat hij zo veel pijn kan lijden. De winnaar in de koers, en dan zeker die van de Tour, wordt systematisch beschuldigd van doping. Zélfs als daar geen enkele reden voor is.”

Hoe dan ook beseft Nadal zelf ook wel dat zijn voet verdoven geen duurzame oplossing is. “Op Roland Garros speelde ik zonder pijn, maar ook zonder gevoel in mijn voet - alsof je een tand laat verdoven bij de tandarts. Maar zoals het nu gaat, kan en wil ik niet voortdoen.” Nadal hoopt op beterschap om zo eind juni mee te doen aan Wimbledon. “Ik wil Wimbledon niet missen. Laten we kijken hoe de behandeling aanslaat en positief blijven. Maar op Wimbledon ga ik mijn voet niet opnieuw verdoven. In die positie wil ik mezelf niet nog eens bevinden.”

