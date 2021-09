Frans bondscoach Voeckler reconstrueert zege Alaphilippe: “Julian vroeg me plots of hij voor Sénéchal moest rijden”

Zelden (of nooit?) een WK op de weg gezien dat zo vroeg losbarstte als de koers van gisteren. Op 180 (!) kilometer van het einde begonnen de Fransen met de eerste bombardementen - Remco Evenepoel deed gretig mee. Voor Frankrijk dropten Anthony Turgis en Benoît Cosnefroy bommetjes. Een bewuste keuze, zo vertelt bondscoach Thomas Voeckler aan Cyclingnews. “Wij wilden beginnen met aanvallen voor de anderen, om hen zo te laten denken dat we gek waren”, doet Voeckler z'n verhaal. “We wilden de andere landen steeds een stapje voor zijn.”

Door het vroeg losbarsten van de wedstrijd viel het peloton al snel in stukken en brokken uiteen. Op 58 kilometer van de finish ging kopman en titelverdediger Julian Alaphilippe een eerste keer op de pedalen staan op de Bekestraat. De eerste échte schifting. “Die aanval was wel degelijk gepland”, aldus Voeckler. “Maar hij trok zijn inspanning te lang door. Ofwel geraak je weg en rij je door, ofwel geraak je niet weg en hou je de benen stil. Ik ben toen zo vrij geweest hem aan te manen te stoppen.”

Volledig scherm © BELGA

Winnende aanval niet volgens plan

Vervolgens liet ‘Loulou’ zich terugzakken tot de volgwagen om te overleggen met z'n bondscoach. “Julian vroeg me plots of hij voor Florian Sénéchal moest rijden. Ik antwoordde dat hij dat niet moest doen. Valentin Madouas zat er ook nog en Sénéchal kon heus z’n plan wel trekken in de sprint.” En Alaphilippe dan? “Die moest gewoon z'n instinct volgen - dan is hij op z'n best”, weet Voeckler. “Hij vroeg me of hij moest aanvallen of niet, ik antwoordde dat hij eerst gewoon moest volgen. En toen heeft hij meerdere keren aangevallen.”

Helemaal juist. Alaphilippe leek z'n benen niet te voelen in de straten van Leuven en viel nog een tweede en derde keer aan. Om dan op de Sint-Antoniusberg - op iets meer dan 17 kilometer van het einde - de genadeslag uit te delen. Van Aert, Van der Poel, Colbrelli: ze moesten allemaal passen. Maar, zegt Voeckler: “Zo vroeg, dat was niet volgens plan. Julian deed alweer het tegenovergestelde van wat ik hem zei te doen. Misschien kan ik beter stoppen met deze job, want ik zou graag nog 20 à 30 jaar leven. Me zo op stang jagen!”

Volledig scherm © BELGA

Maar 17 kilometer verderop vierden Alaphilippe én Voeckler wel hun tweede opeenvolgende wereldtitel. De ene als renner, de andere als bondscoach. Volgens Voeckler vooral omdat de Fransen steeds hun eigen koers reden in Leuven. “Van Aert was natuurlijk de grote favoriet. Maar als we enkel op hem hadden gefocust, zouden we hetzelfde gedaan hebben als alle andere landen. Ik vertelde mijn renners dat dat het slechtste is wat we konden doen. Als je tegen PSG speelt en je laat vier spelers Mbappé dekken, zullen zijn ploegmaats daarvan profiteren.”

Over een jaar volgt voor Alaphilippe in Australië de volgende uitdaging: na Peter Sagan in 2017 de tweede renner ooit worden die drie wereldtitels op rij pakt. “Maar hij is nu al ‘un grand champion’”, strooit Voeckler met lof naar z'n poulain.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News