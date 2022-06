Frankrijk boven in de Dauphiné: Valentin Ferron troeft landgenoten af en pakt mooiste zege uit carrière, Van Aert blijft comfortabel in het geel

Valentin Ferron (TotalEnergies) heeft de zesde rit in de Dauphiné gewonnen. Hij verraste zijn vijf medevluchters met een ultieme uitval in de slotkilometer. Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM) werd tweede, Warren Barguil (Arkéa-Samsic) derde. Wout van Aert behoudt zijn gele trui.

In tegenstelling tot de voorbije dagen was het vandaag volop strijd om in de goede vlucht te geraken. Een groep van 15 renners werd al snel tot de orde geroepen en wat later probeerde ook Stuyven het even met twee companen, zonder succes. Het was pas na een dik uur koersen dat er zich eindelijk een kopgroep vormde.

Bij de zeven koplopers maar liefst zes Fransen, met als bekendste namen Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en bergkoning Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM). De andere Fransen: Victor Lafay (Cofidis), Geoffrey Bochard (AG2R Citroën), Valentin Ferron (TotalEnergies) en Bruno Armirail (Groupama FDJ). Als zevende was ook de Italiaan Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl) van de partij. Die laatste reed als best geplaatste voorin zowat een hele dag virtueel in het geel.

In het peloton controleerde de gele brigade van Van Aert. Zo kregen de vluchters nooit meer dan 5 minuten voorsprong. Voorin griste Rolland intussen alle bergpunten mee en moest Armirail zijn metgezellen laten rijden op het laatste klimmetje.

Verrassingsaanval Ferron

Hoewel in het peloton een strak tempo werd gereden, waardoor Groenewegen bergop weer even moest lossen, had het sextet overgebleven vluchters nog altijd een bonus van een drietal minuten op 30 kilometer van de streep. Het beloofde alweer een dubbeltje op zijn kant te gaan worden.

Maar toen de voorsprong op 10 kilometer van de streep nog altijd twee minuten bedroeg, werd duidelijk dat de winnaar voorin zat. Daar was het lang wachten op een aanval.

Pas in de slotkilometer probeerde Valentin Ferron het. Hij nam meteen enkele meters en er kwam geen reactie van zijn medevluchters. Hij hield vol tot op de streep en pakt zo pas zijn tweede profzege, na een rit in de Ronde van Rwanda vorig jaar. Rolland spurtte naar een tweede plek, Barguil werd derde. Wout van Aert blijft ook na vandaag in het geel.

Volledig scherm Een geëmotioneerde Ferron op het podium. © Photo News

