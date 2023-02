Fotofinish in UAE Tour: Merlier en Ewan komen haast gelijk over de streep in de sprint, Evenepoel doet gouden zaak

Remco Evenepoel over (afwezige) Pogacar, de UAE Tour en zijn vormpeil: “Ik zit nu aan 90% van mijn kunnen, het podium lijkt een mooie ambitie”

“Top drie in het eindklassement en ritwinst met de ploeg.” De ambitie van Remco Evenepoel in de UAE. Behoedzaam. De wereldkampioen van Soudal - Quick-Step zegt geen haast te hebben voor de eerste zege in zijn regenboogtrui, maar de aard van het beestje... “Die ritwinst mag maandag met Merlier zijn, de ploegentijdrit op dinsdag, of een bergrit met mij. Ik ben veel beter dan in San Juan.”