Florian Vermeersch trots en ontgoocheld tegelijk: “Ik had nooit gedacht dat ik er zo dicht bij zou komen”

Wielrennen22 jaar, 6 maanden en 21 dagen. Zeven ossen sterk was Florian Vermeersch in Parijs-Roubaix. Helaas mocht het nét niet zijn voor de debutant. Wat een wedstrijd. “Het was een beetje als naar de oorlog trekken.”

Hij had de jongste winnaar van Parijs-Roubaix sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen worden. Op de piste in Roubaix scheelde het een fietslengte. “Op dit moment ben ik nog wel ontgoocheld, maar ik kan heel trots zijn op mijn prestatie. Winnen zat er in, ja. Maar het kwam op die laatste halve procentjes. Colbrelli kon er nog net uitkomen. Spijtig”, vertelde Florian Vermeersch voor de micro van VTM.

“Ik had nooit gedacht dat ik er zo dicht bij zo komen. Zo verliezen is dan echt zuur. Ik wil natuurlijk liever ook winnen. Het ziet er goed uit voor de komende jaren, hopelijk. De komende dagen moet dat gevoel meer opspelen. Ik wist dat Van der Poel en Colbrelli massasprinten kunnen winnen, dus ik dacht dat ik de traagste was. De ploegleider zei om op de verrassing te spelen, maar ik raakte niet weg.”

“Vanaf dan wist ik dat het een sprint zou worden”, aldus Vermeersch die gemeenteraadslid is in Lochristi en Geschiedenis studeert. “Het was door de weersomstandigheden een beetje als naar de oorlog gaan. Ik zat in de ontsnapping en ben veel stroken als eerste opgedraaid, Arenberg en zo. Dat gaf een kick. Er waren ook veel Belgen op het parcours die me aanmoedigden.”

