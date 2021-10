Florian Vermeersch, nog straffer dan Boonen bij debuut: “Hele dag kippenvel”

Parijs-Roubaix Sonny Colbrelli, het dikkerdje uit Miami Vice dat Pa­rijs-Rou­baix wint: “Ik was een gangster vroeger”

17:37 Niemand in Italië heet Sonny, behalve Sonny Colbrelli (31). Hij is genoemd naar Sonny Crockett, een rol van Don Johnson in de populaire tv-reeks ‘Miami Vice’. Sonny Colbrelli is een naam waarmee je ongetwijfeld een beroemde vertolker kunt worden van het lichte lied. Maar omdat hij wielrenner is voor het vak, is Parijs-Roubaix winnen ook goed.