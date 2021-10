Finale op maat van Evenepoel, slot is voor punchers: het nieuwe parcours van de Ronde van Lombardije

Ronde van LombardijeHet parcours van de Ronde van Lombardije werd helemaal omgegooid. Voor het eerst in vijf jaar rijdt het peloton van Como naar Bergamo. Dat is vroeger nog gebeurd, maar de route (239 km) is in niks te vergelijken met vorige edities. Dit jaar moet langer en meer geklommen worden dan ooit.

De aanloop: scherprechter als aperitief

Na de start in Como trekt het peloton snel richting de Madonna del Ghisallo. Normaal is die beklimming de ultieme scherprechter in Lombardije, maar deze keer komt ze veel te vroeg, al na 25 kilometer. Bovendien rijden de renners langs de minder moeilijke achterkant naar boven. Het kerkje op de top is een bedevaartsoord voor wielertoeristen: het is volgestouwd met truitjes, fietsen, foto’s en memorabilia. Ook oud-winnaars als Merckx en Gilbert hangen ertussen.

Volledig scherm De Madonna del Ghisallo, dit jaar al na 25 kilometer. © AFP

Het middenrif: meteen veel klimwerk

Na de Ghisallo volgt een middenstuk van honderd kilometer, op te splitsten in twee delen. Het eerste stuk is vlak en volgt de oevers van het Comomeer. Het tweede deel is belangrijker, want dan moet worden geklommen. Eerst de Roncola: 9,4 kilometer aan 6,6% gemiddeld met een uitschieter van 17%. Daarna de Berbenno: 6,8 kilometer aan 4,6%. Twee beklimmingen die voor slijtage moeten zorgen.

De finale: op maat van Evenepoel

Verwacht wordt dat de finale vroeg zal openbreken. Na 143,5 kilometer ligt de Zambla Alta, een heel lange klim van 24 kilometer met daarbij verschillende stukken vlak en bergaf. Het wordt op geen enkel moment echt steil: helemaal iets op maat van Evenepoel. Kort daarna volgt de laatste grote klim van de dag: de Passo Di Ganda (9,2 km aan 7,3%). De laatste kilometers zijn steil, tot 15%. Vanop de top is het nog een dikke 30 kilometer tot de finish.

Volledig scherm Remco Evenepoel vorig jaar in de Ronde van Lombardije. © Photo News

De slotfase: voor punchers à la Alaphilippe

Na een lange afdaling volgen tien vlakke kilometers en dan nog één stevig knikje in de straten van Bergamo. De Colle Aperto zat al een paar keer in het parcours en zorgde toen altijd voor aanvallen. De klim bestaat deels uit keitjes, is pittig (tot 12%) en is een dikke kilometer lang. Iets voor punchers. Als Alaphilippe er nog bij zit, zal hij daar zijn ‘move’ plaatsen. Na de top is het nog een goeie 3 kilometer dalen tot de finish.

