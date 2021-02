Filippo Ganna wint tijdrit, Tim Wellens pakt eindzege in Ster van Bessèges: “Druk is beetje van de ketel”

Veldrijden Alvarado klopt Brand in de sprint na zinderende sneeuw­cross, leegloper is streep door rekening van Cant

14:47 Ceylin Del Carmen Alvarado heeft zichzelf opgevolgd als winnares van de Krawatencross in Lille. Op een ondergesneeuwd parcours haalde ze het in een sprint à deux van wereldkampioene Lucinda Brand, die pas in de slotronde voorin verscheen na een sterke remonte. Sanne Cant deed lang mee voor de zege, maar finishte uiteindelijk als vierde na een leegloper.