Filippo Ganna heeft zijn zinnen op ‘Russische roulette’ Parijs-Roubaix gezet: “Mijn favoriete kasseistrook? De laatste”

KIJK. Landgenoot Rex niet opgezet met manoeuvre dat val veroor­zaakt in Ronde: “Toon meer respect”

De massale val veroorzaakt door de Pool Filip Maciejuk was lang niet het enige incident tijdens de Ronde van Vlaanderen zondag. Op het Instagram-account van renner Laurenz Rex is te zien hoe hij even schouder aan schouder reed met Davide Ballerini. De twee raakten bij hun aanvaring uit evenwicht en kwamen ten val, zonder al te veel erg. Toch is onze landgenoot niet te spreken over de actie van de Italiaan. Bij Soudal-Quick.Step zijn ze duidelijk: “Niets aan de hand.”