Filippo Ganna doet met speciale bolide en “allersnelste tijdritpak ooit” gooi naar geel: “Iedereen is een concurrent”

Tour de FranceDe tegenstand is gewaarschuwd. Filippo Ganna (25) zal de openingstijdrit in de Tour afwerken met het “allersnelste tijdritpak ooit”. Daarnaast kreeg ook zijn fiets een upgrade.

Filippo Ganna is vrijdag dé topfavoriet om de gele trui te veroveren in Kopenhagen. De Italiaanse wereldkampioen tegen de klok krijgt daarbij steun van onder meer Bioracer. De kledingsponsor van INEOS Grenadiers leverde een extra inspanning voor de openingstijdrit.

“Filippo Ganna zal tijdens de openingsetappe in zijn allersnelste configuratie ooit van het startpodium rollen”, luidt het bij het Belgische merk. “Die configuratie bestaat niet alleen uit een gestroomlijnde helm en een speciale tijdritfiets, maar ook uit een extra aerodynamisch tijdritpak op maat.”

Bioracer, dat een eigen windtunnel ter beschikking heeft, werkte de afgelopen maanden nauw samen met Ganna. “Elk pak is maatwerk, bemeten op het lichaam van de individuele atleet. In het geval van Ganna is dat niet anders. Zijn pak werd volledig aan zijn lichaamsbouw, voorkeuren en racepositie aangepast. Dat betekent in zijn geval een op maat gemaakt pak met een rits vooraan en zonder leg grippers, beide voor zijn persoonlijk comfort.”

“De naden lassen en tapen in plaats van ze klassiek stikken én ze strategisch plaatsen, vermijdt zelfs de kleinste turbulenties die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op zijn aerodynamica. Daarnaast is er gekozen voor een glad stofoppervlak op de rug en mouwen, in tegenstelling tot wat we dikwijls in het peloton zien. De achterliggende reden kan uiteraard niet worden prijsgeven.”

Volledig scherm © BELGA

Filippo Ganna: “Iederéén is vrijdag een rivaal”

Tijdrijden, dat is tegenwoordig synoniem met de naam Filippo Ganna. De Italiaan is een tweevoudige wereldkampioen in de discipline. En dat maakt van hem de te kloppen man in de openingstijdrit van de Tour de France.

Dat wordt, zo verwacht iedereen, een duel met Wout van Aert. Zoals drie weken geleden nog in het Critérium du Dauphiné. Winnaar: Ganna, tweede: Van Aert.

Wie wordt vrijdag dan zijn grote rivaal? De vraag was woensdag een binnenkoppertje voor Ganna, maar in plaats van de naam Van Aert zei Ganna: “Iederéén is een rivaal. Zelfs mijn ploegmaat Adam Yates hier naast mij.” Het hinderde niet dat Yates enkele ogenblikken eerder gezegd had dat, met zijn zestig kilo, tijdrijden écht zijn ding niet is.

Ganna ging onverstoorbaar verder: “Iedereen is 110 procent bij de start van de Tour, niets is gemakkelijk. Ik ga voor de overwinning en voor de gele trui. Maar of ik die in mijn museum zal mogen hangen, zullen we pas vrijdagavond weten.”

Filippo Ganna is door en door voorbereid op de grote afspraak. Het Belgische Bioracer ontwikkelde haar allersnelste tijdritpak voor de Italiaan, maatwerk dat aan alle speciale wensen van de dubbele wereldkampioen moet voldoen.

De speciale bolide van Ganna:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.