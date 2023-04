Fernando Gaviria snelste in slotrit Ronde van Romandië, Adam Yates houdt eindwinst vast

Adam Yates heeft de eindzege in de Ronde van Romandië niet meer moeten afstaan. In de slotrit van de Zwitserse zesdaagse rittenkoers sprintte de Colombiaan Fernando Gaviria naar zijn tweede seizoenszege. Milan Menten werd vierde.

De slotrit over 170 kilometer tussen Vufflens en Genève leek door het klimwerk halfweg en de overwegend vlakke en dalende finale kansen te bieden voor zowel de aanvallers als de sprinters. Toch gingen liefst acht renners niet meer van start, onder wie de Deen Christopher Juul-Jensen, die positief had getest op corona, en de Italiaan Fausto Masnada van Soudal-Quick.Step. Masnada ligt in de weegschaal voor een plek in de Giroploeg rond Remco Evenepoel.

Een vroege vlucht van drie renners groeide aan tot vijf: de Brit Thomas Gloag, de Australiër Robert Stannard en de Fransman Paul Lapeira kregen na verloop van tijd het gezelschap van Deens kampioen Alexander Kamp en de Zwitser Antoine Aebi. Gloag, bij de start in Vufflens elfde in de stand, nam een tijdlang virtueel de gele leiderstrui van Yates over.

Toch maakten de vluchters in de finale geen kans, door een stevige tempoversnelling in de heuvelzone van UAE Team Emirates, EF Education-EasyPost en INEOS Grenadiers. Kandidaat-ritwinnaars als de Colombiaan Fernando Gaviria en de Brit Ethan Vernon kwamen in de problemen, net als de snelle Belgen Milan Menten en Quinten Hermans. Maar ondanks het hoge tempo in het eerste peloton kon een groot deel van de sprinters in de finale toch weer aansluiten.

De Fransman Geoffrey Bouchard, de Zwitser Sébastien Reichenbach en de Luxemburger Arthur Kluckers deden nog een poging om de groepsprint te ontlopen, maar het trio sneuvelde twee kilometer voor de aankomst. In de spurt die volgde, speelde Gaviria op de verrassing: hij ging vroeg aan, Milan Menten kreeg het gaatje niet gedicht. Gaviria had op de streep alle tijd om zijn tweede seizoenszege te vieren. Hij haalde het voor de Duitser Nikias Arndt en de Brit Ethan Hayter. Menten werd nog vierde, Thibau Nys - niet ideaal gepositioneerd voor de sprint - elfde.

In de top tien van het eindklassement kwamen er in de slotrit geen wijzigingen meer. Adam Yates greep zaterdag de macht in de koninginnenetappe en volgt de Rus Aleksandr Vlasov op als eindwinnaar van de Ronde van Romandië. De Amerikaan Matteo Jorgenson (+0:19) sluit af op de tweede plaats, de Italiaan Damiano Caruso (+0:27) op de derde. Na een sterke koninginnenetappe is de jonge Cian Uijtdebroeks (+1:21) de beste Belg in de eindstand op een zesde plaats.

