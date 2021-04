Felix Großschartner wint slotrit Tour of the Alps, Simon Yates eindwinnaar

WielrennenFelix Großschartner heeft de slotrit van de Tour of the Alps op zijn naam geschreven. De 27-jarige Oostenrijker van BORA-hansgrohe won na een knappe solo. Simon Yates kwam niet meer in de problemen en kan de Tour of the Alps 2021 aan zijn erelijst toevoegen. De 28-jarige Brit van Team BikeExchange lijkt klaar voor de Giro.

Vandaag stond in de Tour of the Alps de slotrit op het programma. Yates kon de eindzege na de koninginnenrit van gisteren al ruiken, maar vandaag stond er toch nog een verraderlijke etappe op het menu. Alhoewel de etappe slechts 120,9 kilometer lang was, konden hier nog de nodige tijdsverschillen gemaakt worden. Het ging namelijk de gehele dag op en af.

De vroege vlucht van de dag bestond uit zestien renners. Onder andere naar de goede vorm zoekende Thibaut Pinot en de Ier Dan Martin waren van de partij. In het peloton was het Team BikeExchange in dienst van leider Simon Yates en Trek-Segafredo dat - de vlucht van de dag gemist had - die het tempo bepaalden.

Op de slotklim opende de Oostenrijker Felix Großschartner de debatten in de kopgroep. In het peloton gingen enkele Astana renners op een bizarre manier bergop tegen het asfalt. Ook Quintana en Bilbao waren bij de valpartij betrokken.

Großschartner moest na de top nog twaalf kilometer afwerken tot aan de streep. In het peloton probeerde Quintana nog weg te geraken, maar Yates was veruit de beste deze week en liet dat niet gebeuren. Großschartner hield zijn onderneming vol en snelde naar de zege. In de derde etappe was de Oostenrijker er al eens dichtbij, maar toen was Moscon net ietsje sneller. Simon Yates kwam in deze slotetappe nooit in de problemen en stak de eindzege op zak.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.