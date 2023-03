Faulkner, die derde eindigde in Strade Bianche, gediskwalificeerd... omdat ze glucosesensor gebruikte

KIJK. De spannende ontknoping van Strade Bianche

Faulkner leek even op weg naar een verrassende overwinning in de Strade Bianche. De Amerikaanse, die aan Harvard studeerde, reed lang solo rond, maar werd op de Via Santa Caterina nog voorbijgesneld door Lotte Kopecky en Demi Vollering. In een ietwat vreemde sprint klopte Vollering haar ploeggenote en werd Faulkner knap derde.

Intussen is de ‘3' van Faulkner veranderd in een ‘DSQ’. De renster die uitkomt voor Team Jayco AlUla werd door de Internationale Wielerunie gediskwalificeerd. Enkele toeschouwers merkten op dat Faulkner een glucosemonitor droeg, waarna de UCI besloot een onderzoek te starten.

Besluit stoot op begrip bij team, maar onbegrip bij analist

Team Jayco-AlUla kwam in de loop van de dag met een statement over de diskwalificatie van hun renster. Ze begrijpen de beslissing van de UCI. “Zowel het team als de renster nemen de volledige verantwoordelijkheid. We verontschuldigen ons voor deze spijtige afloop en doen er alles aan om zulke situaties in de toekomst te vermijden”, klinkt het bij het team.

Wieleranalist Benji Naesen uitte zijn onbegrip over deze situatie op Twitter. “Het is niet enkel een fout van Faulkner, maar ook van haar team. Die zouden van deze regel op de hoogte moeten zijn”, tweet hij. “Maar in de eerste plaats begrijp ik niet waarom het dragen van een glucosemeter verboden is. Renners gebruiken power- en hartslagmeters om hun inspanningen te doseren. Een glucosesensor heeft exact hetzelfde concept, maar dan toegespitst op voeding.”

Het nut van een glucosemeter

Wout van Aert en Oliver Naesen maakten ook al eerder gebruik van een glucosesensor. “Het idee komt overgewaaid uit de diabeteswereld”, vertelde Performance Nutritionist bij Jumbo-Visma Martijn Redegeld er toen over. “Dankzij een sensor die met een naaldje in de huid van de bovenarm wordt bevestigd, kunnen we de bloedsuikerspiegel van onze renners live volgen en in kaart brengen.”

Maar waarom rijden de renners met zo’n sensor rond? In eerste instantie verbranden onze spieren suikers en dus kunnen pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel indicaties geven over de toestand van een renner of renster. Een laag glucosegehalte in het bloed kan wijzen op een hongerklop of een te lage bloedsuikerspiegel. Team Jumbo-Visma gebruikt het vooral om preciezer te weten te komen welke voeding hun renners nodig hebben. Ook Arkéa-Samsic en AG2R-Citroën maken gebruik van deze technologie.

Wel enkel op training, want de UCI gelooft dat het de prestaties kan bevorderen. Daarom is het gebruik ervan tijdens wedstrijden sinds 10 juni 2021 officieel verboden. Buiten competitie zijn glucosemeters wel toegestaan en net dat is dus de reden waarom haast alle ploegen hun renners of rensters op trainingskamp een sensor op hun arm laten prikken. “Door wedstrijdsituaties op training te simuleren, krijgen we beetje bij beetje een beter zicht op welke samenstelling en welke timing de voeding van een renner moet hebben”, zegt Redegeld.

Een glucosemeter is niet enkel gemeengoed in het wielrennen, ook andere duursporters gebruiken de technologie. Onder anderen marathonloper Eliud Kipchoge is fan.