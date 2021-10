Familie Evenepoel emotioneel bij aankomst Ronde van Lombardije: “Geen fysieke zege voor Remco, wel een mentale overwinning”

WielrennenDe cirkel is rond voor Remco Evenepoel en zijn familie. Iets meer dan een jaar na zijn zware val kwam hij vandaag als 19de over de meet in de Ronde van Lombardije. “Dit is geen fysieke zege , maar vooral een mentale overwinning”, aldus vader Patrick, mama Agna en vriendin Oumi.

Emotioneel moment bij de aankomststreep in Bergamo voor de familie Evenepoel na de Ronde van Lombardije. In augustus vorig jaar stonden zij aan het Comomeer doodsangsten uit, nu is het hoofdstuk definitief afgesloten. “Ik dacht even van het droog te kunnen houden, maar toen ik Remco zag kwam het er ineens uit”, vertelde mama Agna voor de VTM-micro.

“Toen we zagen dat hij moest lossen, hoopten we dat Masnada kon winnen. Die jongen komt ook van ver, we weten wat die weg te betekenen heeft. We hoopten voor de ploeg dat Fausto het kon halen, maar plots was ook Remco daar. Hij vroeg waar Masnada geëindigd was. Dat is ook weer die team spirit van de Wolfpack die daar is. Toen gaven we een knuffel en moest het er even uit. Alles flitst terug door het hoofd.”

Quote We willen de mensen bedanken die ons die hele tijd gesteund hebben. Het team, artsen, fans: we zien jullie doodgraag.

Volledig scherm Remco Evenepoel bij de aankomst van de Ronde van Lombardije in Bergamo. © BELGA

“De pagina omdraaien en op naar volgend jaar”, ging vader Patrick Evenepoel verder. “Voor ons was het belangrijk dat hij de aankomst haalde en dat we er stonden voor hem. Het was een zeer moeilijke dag, ja. Ook voor hem zal het mentaal niet makkelijk geweest zijn. En toch reed hij nog 19de. Dit is meer dan een overwinning, het is een overwinning op zichzelf.”

Want het is zwaar geweest voor de familie Evenepoel. “We hebben veel moeilijke momenten gehad en hebben samen moeten vechten”, aldus mama Agna. “Soms moesten we een smile faken. Hij wou zo graag terugkeren. We moesten ons positief houden. Veel dagen ging dat niet altijd even goed, maar we hebben het gehaald. We willen de mensen bedanken die ons die hele tijd gesteund hebben. Team, artsen, fans: we zien jullie doodgraag.”

Het slotwoord bij Stijn Vlaeminck was voor vriendin Oumaïma Rayane. “Uiteraard ben ik heel trots. Dit is geen fysieke overwinning, maar sowieso een mentale zege. Zowel voor hem als voor ons. Nu kunnen we dit mooi afsluiten. Dat hij hier nu heel en gezond aangekomen is, is voor ons een geschenk.”

Patrick Lefevere: “Remco had een iets mindere dag”

Volledig scherm Mama Agna en vriendin Oumi. © VTM

