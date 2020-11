Fabio Jakobsen zit weer op de fiets: “Het is tot dusver nogal een tocht geweest”

Veldrijden Aerts bokst in z’n eentje op tegen heel team van Pauwels Sau­zen-Bin­goal: “Ik word hier een betere coureur van”

22 november Eén tegen allen, allen tegen één. De cross wordt gedomineerd door de ploeg van Jurgen Mettepenningen en de enige die in de weg staat, is Toon Aerts (27). In zijn eentje bokst hij op tegen drie, vier of vijf ploegmaats. “Dat is ambetant, maar ik word elke week slimmer.”