Fabio Jakobsen zet koninklijke sprint in Baloise Belgium Tour naar zijn hand

Fabio Jakobsen (Soudal-Quick.Step) heeft zijn tweede overwinning geboekt in de Ronde van België. De Europese kampioen hield in een koninklijke sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en Thibau Nys (Trek-Segafredo) achter zich. Mathieu Van der Poel is de eindwinnaar.

Na het Ardense nummertje van Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) werkte het peloton vandaag de laatste rit in de Baloise Belgium Tour af. Een vlakke rit op Brussels grondgebied beloofde uit te draaien in een nieuwe kans voor de rassprinters.

Dik twintig kilometer koersen kozen zeven moedige renners voor de vlucht naar voren. Het peloton zag niet al te veel gevaar in en liet de eerste koplopers doorrijden.

De bel voor de laatste ronde in Brussel luidde , waarop de sprintersploegen wakker schoten. Lotto-Dstny, Alpecin-Deceuninck vlogen naar voren om het tempo met enkele kilometers per uur op te drijven.

De kloofwerd terug een kloofje, en op twintig kilometer van de finish wisten de koplopers hoe laat het was. Thimo Willems en Kobe Vanoverschelde probeerden samen de vlucht een nieuw leven in te blazen, maar ook dat (Belgische) verhaal kwam vijf kilometer later. Game over. Een koninklijke sprint op de Heysel was vanaf dan onvermijdbaar.

Iedereen wou meestrijden voor de dagzege, waardoor de nervositeit steeg. Resultaat: twee valpartijen in de laatste tien kilometer.

Fabio Jakobsen duldde in de laatste rechte lijn geen tegenstand, en verzekerde zich in een koninklijke sprint van zijn tweede zege in de Ronde van België. Jasper Philipsen schoot net tekort en werd tweede. Thibau Nys werd uiteindelijk derde.

