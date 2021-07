Fabio Jakobsen wint slotrit Ronde van Wallonië, Quinn Simmons eindwinnaar

Voor Jakobsen was het al de tweede ritzege in deze Ronde van Wallonië, woensdag schreef hij op het circuit van Zolder de tweede etappe op zijn naam. Dat was zijn eerste zege na zijn zware valpartij in augustus vorig jaar in de Ronde van Polen. Toen werd hij in volle sprint ten val gebracht door zijn landgenoot Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), die nadien voor zijn manoeuvre een schorsing van negen maanden moest uitzitten. Ook Groenewegen sluit de Ronde van Wallonië af met twee ritzeges. Groenewegen wou vandaag zijn derde rit winnen, maar de renner van Jumbo-Visma loste in de lastige finale. Jakobsen was wel nog van de partij. De Nederlander werd gegangmaakt door Florian Sénéchal en sprintte iedereen uit het wiel. Quinn Simmons kwam niet meer in de problemen en is eindwinnaar. Op de erelijst is hij de opvolger van de Fransman Arnaud Démare