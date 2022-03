Fabio Jakobsen troeft (gevallen) Wout van Aert af na chaotische waaieretappe: “Geen grote schade aan mijn knie, het zijn schaafwonden”

Parijs-NiceFabio Jakobsen heeft nog maar eens een uitroepteken achter zijn status als allersnelste renner van het peloton gezet. De Nederlander klopte Wout van Aert in een sprint van een uitgedund peloton na een waaieroorlog in Parijs-Nice. Christophe Laporte werd derde en blijft leider.

VIDEO: Van Aert: “Fabio was te sterk”

Er moeten flink wat zonnekloppers in het peloton zitten, want in de Koers naar de Zon kunnen ze blijkbaar niet snel genoeg in Zuid-Frankrijk zijn. De tweede rit van Parijs-Nice was mede door de zijwind een dollemansrit van jewelste.

Over grotendeels vlakke wegen was de teneur snel gezet. Gilbert, Holmes en Gougeard kregen zes minuten voorsprong, maar zorgden voor een overbodige vlucht van de dag. Trek-Segafredo trok de boel al gauw in waaiers. Van Aert ging even tegen de grond.

Het was zonder erg voor de winnaar van de Omloop. Van Aert ging langs bij de wedstrijdarts en kon met een bebloede knie snel weer verder. Dat was ook nodig, want na een uur koers ging de gashendel helemaal open. Jumbo-Visma was nu zelf de aanstoker.

Net als gisteren maakten Van Aert en co indruk. Het peloton brak in brokken en stukken uiteen. Gilbert, Holmes en Gougeard zagen hun voorsprong opbranden en werden snel bij hun nekvel gegrepen. De wind (en een fikse valpartij) blies klassementsmannen groot en klein als bladeren uiteen over het wegdek.

Zo kwam het dat op 50 kilometer van de streep een groepje van 22 renners in de spits van de koers reed. Van Aert, Roglic, Laporte, Quintana, Stuyven, Pedersen en Jakobsen waren de grootste namen. Een tweede waaier met Bennett en Vlasov kwam in de finale nog terug, voor de rest was het in alle chaos einde verhaal.

De winnaar zat dus vooraan. Küng en Bissegger openden het finalespel met twee demarrages, maar de groep blijf bijeen. En dus kwam het tot een sprint in Orléans. Quick.Step zette een treintje op in dienst van Jakobsen. Laporte piloteerde Van Aert de laatste rechte lijn in.

De Fransman deed zijn werk uitstekende met een impressionante lead-out. Het was aan Van Aert om het zaakje te verzilveren, maar Jakobsen kwam er met machtige halen nog over. De Nederlander blijft de snelste man in het peloton. Laporte werd nog derde en behoudt zijn gele leiderstrui.

