Fabio Jakobsen, titelverdediger in Kuurne, over de liefde en de koers: “Ik ben vooral nog steeds heel blij dat ik er ben”

WielrennenFabio Jakobsen (26) staat straks in Kuurne-Brussel-Kuurne als titelverdediger aan de start. In een interview spreekt de Nederlandse sprinter van Soudal-Quick.Step openhartig over het levensgeluk met echtgenote Delore en zijn wielertoekomst. “Ik was het bijna allemaal kwijt en ik had het bijna niet meer mee kunnen maken.”