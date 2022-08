Fabio Jakobsen snelt naar de Europese titel, Tim Merlier verovert het brons: “Ik kwam iets te vroeg op kop”

EK wielrennen Ultrakort sprint-EK in München leidt tot glashelde­re Belgische tactiek: “Merlier speelt mee voor goud”

München is Middelkerke niet. Reus versus dwerg, in oppervlakte en bevolking. Toch lijkt het EK wielrennen van zondag in de Duitse bierstad in grote mate op het BK, zeven weken geleden in de Vlaamse kustplaats. En wie won toen? Juist: Tim Merlier.

12 augustus