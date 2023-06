Fabio Jakobsen slaat dubbelslag in Baloise Belgium Tour, valpartij met Philipsen en Ewan ontsiert de finale

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven. De Europese kampioen toonde zich de snelste van het pak in Knokke-Heist. Jasper Philipsen en Caleb Ewan gingen in de slotfase tegen de grond en konden niet meedingen naar de overwinning.

De tweede rit van de Baloise Belgium Tour voerde de renners over 175 kilometer van Merelbeke naar Knokke-Heist. Jasper Philipsen toonde gisteren dat hij duidelijk in orde is. De ‘Vlam van Ham’ wou ook vandaag maar wat graag toeslaan en zette zijn ploeg op kop om de vlucht van de dag niet te ver laten wegrijden. Zes vluchters, met onze jonge landgenoot Aaron Van Poucke, kregen dan ook niet veel speelruimte. Op 33 kilometer van de streep werden ze bij de lurven gevat.

Volledig scherm © Photo News

Een koninklijke massasprint leek onvermijdelijk, maar dat was buiten Alpecin-Deceunick en Soudal-Quick.Step gerekend. De wind stond gunstig en dus probeerden ze waaiers te trekken. Met succes, want het peloton scheurde in verschillende groepen. Onder meer Gerben Thijssen had de boot gemist, maar kon wel nog opnieuw zijn wagonnetje aanhaken. Een valpartij met Philipsen en Ewan ontsierde de finale. Onze landgenoot kon snel weer vertrekken, maar de Australiër van Lotto-Dstny bleef liggen.

Uiteindelijk werd er toch met een grote groep gesprint voor de zege. Fabio Jakobsen mocht het zegegebaar maken. Mathieu van der Poel werd na een knappe remonte tweede. Jasper De Buyst kwam als derde over de streep. Jakobsen rolt morgen als leider van het startpodium in de individuele tijdrit. Van der Poel staat in dezelfde tijd.

Volledig scherm © BELGA

