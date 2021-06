Fabio Jakobsen heeft na zware val eindelijk mooie smile weer terug: “Het resultaat ziet er verbluffend uit”

Antwerpen Wout van Aert pleegde volgens arbeidshof dan toch contract­breuk: hij moet ex-ploeg 662.000 euro als verbre­kings­ver­goe­ding

9 juni Na een vrijspraak in eerste aanleg besliste het arbeidshof in Antwerpen vandaag dan toch dat Wout van Aert zijn contract bij Sniper Cycling op onrechtmatige wijze had verbroken. Daardoor is hij de wielerploeg van Nick Nuyens nu ruim 662.000 euro verschuldigd in de vorm van een verbrekingsvergoeding.