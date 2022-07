Fabio Jakobsen geeft groene trui nog niet op: “Een kleine kans is ook een kans”

Tour de FranceLastige dagen in het verschiet voor Fabio Jakobsen. De sprinter van Quick.Step-Alpha Vinyl, momenteel tweede in het puntenklassement, moet de komende ritten zien te overleven. “De andere zes ploegmaats zullen vaak bij mij zitten”, klonk het op de rustdag.

‘t Is de komende dagen klimmen geblazen in de Tour. “Met de conditie die ik de afgelopen dagen had, moet ik me over de bergen gesleurd krijgen”, stelt Fabio Jakobsen. “Al heb ik wel mijn ploegmaats nodig. Ze zijn enorm belangrijk. Als ze zelf niet kunnen winnen, kunnen ze beter bij mij blijven. Het zal vaak voorkomen dat de andere zes bij mij zitten en zo de werkdruk kunnen verdelen.”

Op tijd finishen is de boodschap. Maar dat wordt geen evidentie. “Ik vrees de rit met aankomst op Alpe d’Huez. Dat is een korte etappe, maar we moeten wel over drie lange beklimmingen. De tijdslimiet zal krap worden. Het is hopen op een goede dag.”

Jakobsen wil Parijs halen. Liefst in de groene trui, al wordt dat een haast onmogelijke opdracht. De Nederlander heeft in het puntenklassement een achterstand van 135 punten op Wout van Aert. “Wout is in z’n beste doen ooit. Het wordt moeilijk om hem te kloppen in de strijd om groen. Maar een kleine kans, is ook een kans. Je weet maar nooit.”

