Fabio Jakobsen gaat zondag weer koersen: “Ik ben nerveus en een beetje bang, maar zo blij om weer profrenner te zijn”

WielrennenHet nieuws hing al een hele tijd in de lucht en werd officieel bevestigd door Deceuninck-Quick Step in een persbericht: Fabio Jakobsen zal vanaf zondag in de Ronde van Turkije zijn wederoptreden in het wielerpeloton vieren. “Ik heb met veel ploegmaats nu een nog sterkere band door alles wat gebeurd is.”

De 24-jarige Nederlander viel op 6 augustus vorig jaar zwaar in de Ronde van Polen. Na de valpartij werd hij twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. Hij liep een hersenkneuzing op, kreeg 130 hechtingen in zijn gezicht, hield maar één tand over en brak stukken bot van zijn kaken af. Na acht maanden revalideren is de spurter opnieuw klaar om wedstrijden te rijden.

“Het gaat redelijk goed met me”, zegt Jakobsen in een video van Deceuninck-Quick.Step. “Ik heb mijn conditie geleidelijk aan weer opgebouwd en het voelt goed om weer te kunnen fietsen en te leven als profrenner. Ik heb met veel ploegmaats een sterkere band door wat er gebeurd is. Iedereen heeft me in mijn weg terug gesteund. Mijn familie thuis, maar ook de ploeg. De Wolfpack, dat is mijn tweede familie.”

Het weerzien met sommige ploegmaats was best emotioneel, zegt Jakobsen. De Nederlander genoot er deze winter op stage van om weer samen aan tafel te zitten met zijn collega’s. “Het zijn simpele dingen, maar die maken het speciaal voor mij. Ik heb alle koersen van de ploeg bekeken en gezien hoe sterk mijn teamgenoten bezig zijn. Dat motiveert me. Sommigen sturen me dan een sms dat we ooit weer samen zullen winnen.”

Quote Ik ben een klein beetje bang, maar ik hou er zo enorm van om te koersen. Ik kijk ernaar uit en hoop de Ronde van Turkije uit te rijden. Fabio Jakobsen

Jakobsen kijkt uit naar die dag. “Mentaal was het een moeilijke tocht, maar ik kreeg hulp van veel mensen. Ik prent me dan ook in dat het allemaal goed komt. Ik wil focussen op de toekomst. Mijn revalidatieproces is nu een half jaar bezig. Dat was mentaal moeilijk, maar naar het einde toe merk je dat je sterker wordt door alles wat je doorstaan hebt. Ik heb een week bijna verlamd in een ziekenhuisbed gelegen en nu kan ik weer koersen.”

“Van de diepste put ben ik nu plots bij een nieuw hoogtepunt in mijn carrère beland”, gaat Jakobsen verder. “Dat ik nu weer kan koersen is al een doel op zich die bereikt is. Ik hoop op deze manier verder te doen en dan heb ik misschien weer uitzicht om mijn niveau van voor de crash in Polen te halen. Dat is dan voor 2022 of 2023, het is het puntje aan de horizon waaraan ik me optrek.”

Jakobsen is gezond zenuwachtig voor zijn rentree in de Ronde van Turkije. “Ik ben écht blij, maar ook wat nerveus. Het wordt mijn eerste keer weer in het peloton, ook de eerste keer weer reizen naar het buitenland. Dat zijn allemaal grote stappen, maar ik kijk ernaar uit. Ik ben ook een klein beetje bang, maar ik wil dit zo graag. Ik hou er zo hard van om te fietsen en hoop dat te blijven doen.”

“Het is ook een ideale ronde om de basis voor mijn terugkeer en mijn verder carrière te leggen”, rondt Jakobsen af. “Er zijn geen grote bergritten en dus hoop ik de wedstrijd uit te rijden. Let’s race!”

Volledig scherm Fabio Jakobsen tijdens de virtuele ploegvoorstelling in januari. © Deceuninck-Quick.Step

Ploegleider Van Slycke: “Hij moet het van dag tot dag bekijken”

Het is afwachten of Jakobsen zich in Turkije meteen al opnieuw zal mengen in de sprints. De Nederlander won in 2019 een rit in Turkije. In vijf van de acht etappes van deze editie lijken de sprinters aan zet. Deceuninck-Quick Step nam in zijn selectie ook Mark Cavendish, woensdag nog derde in de Scheldeprijs, op. De Brit won in het verleden al zeven ritten in de Ronde van Turkije. De Nieuw-Zeelander Shane Archbold en de Colombiaan Alvaro Hodeg zijn ook snel. Iljo Keisse en Stijn Steels gaan mee in steun. Ook Keisse won in het verleden al eens een rit in Turkije.

“We zijn er heel blij om dat Fabio kan terugkeren. Hij was al mee op trainingskamp in de winter, maar dit wordt nog iets anders. Het heeft veel voldoening om te zien welke stappen hij de voorbije maanden heeft gezet”, zegt ploegleider Rik Van Slycke. “Het belangrijkste voor Fabio wordt uiteraard om alles dag per dag te bekijken en zijn koersritme weer te vinden, zes maanden na zijn laatste wedstrijd in augustus. De bedoeling is om hem weer rustig in het peloton te brengen na zijn lange periode van inactiviteit.”

Volledig scherm © EPA

